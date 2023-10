VOZAČE PONOVNO OPLELI PO DŽEPOVIMA! Nakon goriva, osiguranje poskupjelo i do 30 posto: „Klijentima je povjerenje važnije od novca“

Posjedovati osobni automobil nekada se smatralo luksuzom, danas je nužna potreba.

Ali imati limenog ljubimca i održavati ga sve je skuplje, pa tako slobodno možemo reći, da je evo u 2023.godini, imati automobil zaista luksuz.

Vozače se ponovno 'udara' po džepu. Osim za gorivo, sada sve više moraju izdvojiti i za osiguranje.

„Prošle godine osiguranje na novom automobilu sam platila 180 eura, a ove godine 220 eura. Očekivala sam poskupljenja, ali ne ovoliko“, kaže nam Ana.

Naša čitateljica dodaje kako je ponudu tražila u više osiguravajućih kuća, no razlike su neznatne.

Marica nam pak govori kako je prošla 'kao na piru kada vidi koliko su se cijene digle'. Ona se prošle godine odlučila za online osiguranje. Zbog pozitivnog iskustva, ni ove godine ga nije mijenjala.

„Brže je i jednostavnije. Sve obavite na jednom mjestu. A i cijena je jeftinija. Uz to, dok svi pomahnitalo dižu cijene zbog inflacije, ja ni centa više nisam platila osiguranje ove godine u odnosu na prošlu“, navodi.

Poskupljenje i do 30%

Osnovna osiguranja od početka siječnja poskupjela su i do 30%, ovisno od osiguravatelja do osiguravatelja. Zašto se događa drastično poskupljenje, odlučili smo provjeriti kod osiguravajućih kuća.

„Cijene su poskupile od 20 do 30%, a ovisi o 'slici' klijenta. Kada je rizičniji klijent, cijena je veća, a pod to spadaju mladi vozači. No, osnovno osiguranje je poskupjelo za sve. A samim time poskupljuje i Premium, odnosno dodatno osiguranje“, doznajemo od poznate osiguravajuće kuće.

Zanimalo nas je koji je razlog tako drastičnog poskupljenja?

„Sve se to događa jer su se poskupjele cijene popravaka, rada, nabava dijelova i servisi. To je lanac. Jer ne možete vi na automobil iz 2018.godine staviti vrata iz 2014.godine ako se pokvare“, objašnjavaju nam.

„Klijentima je važnije povjerenje od novca“

Od gubitka klijenata zbog povećanja cijena, ovaj osiguratelj – ne strahuje.

„Klijentima je važno povjerenje. Kod ispunjavanja papira ima puno igre riječima gdje se ljudi mogu zapetljati i na neki način osjetiti prevarenima, zato je važno da vjeruju osiguravajućoj kući u koju su došli.

A kod nas znaju da smo i 'u podne i u ponoć' tu za njih kako bismo ih savjetovali i pomogli. To im je važnije od novca“, zaključuju.

Međutim, bijes zbog podizanja cijena osim od klijenata, javio se i kod djelatnika osiguravajućih kuća.

Tako nam se jedna djelatnica, čiji su podaci poznati redakciji, požalila na plaće. Naime, unatoč poskupljenjima, njihove plaće se nisu podigle niti eura.

„U ovih 30% poskupljenja osiguranja pa da su se barem 1% dotakli nas, nego ništa. Sve ide gore, plaće ostaju iste. Davali su nam pusta obećanja i zavaravali nekakvim bonusima. Ali, od toga ništa“, priča razočarano naša sugovornica.

Povoljnija alternativa ipak postoji

Toni Biuk, iz Moje osiguranje navodi kako ih zbog porasta cijena osiguranja, sve više ljudi kontaktira online, nadajući se jeftinijoj ponudi.

„Već nekoliko godina surađujemo sa 12 osiguravajućih kuća i za svakog klijenta tražimo najbolju ponudu. Razlika u konačnoj ponudi od osiguranja do osiguranja može biti i preko 50 eura, što na prosječnu cijenu police od cca 150 eura (ako je riječ o ST tablicama) čini ogromnu razliku“, kazuje nam Biuk.

Također navodi, kako osim cijene, ljude privlači jednostavnost i brzina.

„Sama izrada online police je iznimno brza i jednostavna, što klijente dodatno privlači.

Naime potrebno je samo ispuniti kratki obrazac na stranici mojeosiguranje.hr i mi čim dobijemo podatke usporedimo cijene u 12 osiguranja.

Nakon što klijent prihvati najpovoljniju policu i plati (internet bankarstvo, kartica na rate online preko linka koji pošaljemo na mail) polica mu stiže odmah na mail i vidljiva je na svakom tehničkom pregledu u RH“, opisuje nam proces.

Skupo ili ne, da biste sigurno vozili, potrebno je imati osiguranje. Jer ipak, najgore je riskirati, a sigurnost je neprocjenjiva.

O poskupljenu AO osiguranja upitali smo i Hrvatski ured za osiguranje, no do trenutka objave članka odgovor nismo dobili.

Objavit ćemo ga po primitku.