Vozač u Splitu pijan oštetio tri auta i pobjegao. Ipak je pronađen

Na sud je priveden 57-godišnji vozač koji je u ponedjeljak 23. veljače u Splitu, oko 23 sata izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom u kojoj je oštetio tri parkirana osobna vozila, nakon čega je nakon napustio mjesto prometne nesreće.

Nakon zaprimljene dojave o prometnoj nesreći, policijski službenici su vozača uskoro pronašli i uhitili. Alkotestiran je i izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,77 g/kg. Također kod sebe nije imao vozačku dozvolu.

S obzirom da je zbog vožnje u alkoholiziranom stanju već pravomoćno dva puta kažnjen odlukama suda u lipnju 2024. godine i u veljači 2026.godine, uz optužni prijedlog odveden je na sud.

Sudu je predloženo da se vozaču, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna od 680 eura te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 18 mjeseci.

Sud je okrivljenika pustio na slobodu te je predmet stavio u redovan postupak.