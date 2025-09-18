Vozač u Makarskoj zaustavljen pod utjecajem droga

Policijski službenici Policijske postaje Makarska 17. rujna 2025. godine oko 01:35 sati u ulici Molizanskih Hrvata u Makarskoj zaustavili su 49-godišnjeg vozača osobnog automobila.

Provedenim preliminarnim testiranjem na prisutnost droga u organizmu utvrđena je pozitivna reakcija na THC i metamfetamin, nakon čega je vozač odbio ponuđeni liječnički pregled, odnosno vađenje krvi i urina radi analize.

Vozač je uhićen i tijekom jutra doveden nadležnom Općinskom sudu u Makarskoj. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja iz članka 282. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Policija je predložila da se vozaču izrekne kazna zatvora u trajanju od 20 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Također je predloženo određivanje zadržavanja u zatvoru zbog ponavljanja najtežih prometnih prekršaja. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 9 dana.