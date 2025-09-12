Vozač u Kaštelima vozio 142 km/h s 1,72 promila – dobio zatvor i zabranu vožnje

Općinski prekršajni sud u Splitu – Stalna služba u Kaštel Sućurcu donio je 10. rujna 2025. godine presudu protiv 41-godišnjeg vozača zbog počinjenja više prometnih prekršaja na području Kaštel Kambelovca.

Utvrđeno je da je vozač upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola s koncentracijom od 1,72 g/kg, pri čemu je u naselju vozio brzinom od 142 km/h, što je za 72 km/h više od dopuštenog ograničenja. Također je utvrđeno da prilikom vožnje nije koristio sigurnosni pojas te se kretao sredinom kolničke trake suprotno prometnim propisima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sud ga je proglasio krivim za ukupno četiri prometna prekršaja te mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 59 dana, uz novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 820 eura. Uz to, izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska nastavlja s pojačanim nadzorom prometa, osobito prema vozačima koji grubim kršenjem zakona ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu.