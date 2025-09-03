Vozač u bijelom kombiju navodno je pokušao namamiti dvije djevojčice. Zabrinuti roditelj prozvao policiju: "U ovoj situaciji nije se postupilo kako treba"

Kako smo već pisali na portalu Dalmacija Danas, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska zaprimila je dojavu građana s područja Kile, u subotu navečer, kako vozač bijelog kombija na dječjem igralištu u Ulici Put sv. Ižidora, navodno, pokušao namamiti dvije djevojčice u vozilo, nakon čega se udaljio prema Karepovcu.

"Odmah po zaprimljenoj dojavi policijski službenici su upućeni u opservaciju navedenog područja te je izvršen obilazak šireg mjesta događaja, međutim navedeno vozilo nije zatečeno. O događaju su upoznati svi raspoloživi službenici na terenu. Službenici kriminalističke policije obavili su razgovore s djevojčicama u prisustvu roditelja, pri čemu su one davale kontradiktorne izjave vezane uz jezik i riječi koje su im navodno bile upućene. Nakon obavljenih razgovora, majke obiju djevojčica iskazale su sumnju u istinitost dojave, smatrajući da se najvjerojatnije radi o dječjoj mašti", naveli su tad iz splitske policije.

Na adresu redakcije portala stigao je dopis jednog od roditelja čije je dijete bilo prisutno na ispitivanju o spomenutom kombiju. Dopis prenosimo u cijelosti.

''Slijedom brojnih medijskih natpisa da je nemili događaj u subotu, glede kombija iz kojeg je nepoznata osoba zvala djecu (moju kći te njenu prijateljicu), plod dječje mašte, kao roditelj koji je jedini bio prisutan kada je dijete ispitano od strane policijskih službenika tvrdim slijedeće:

- policija me u nijednom trenutku nije obavijestila da je ovakav epilog cijele priče niti je bilo tko od stručnih tijela nadležnih za djecu (psiholozi, psihijatri, odjel za maloljetničku delikvenciju) obavio razgovor s djecom ili bilo kakva testiranja da mogu reći da su djeca cijelu priču izmislila

- dvije mame nisu bile u ikakvom kontaktu niti su se zvale (što je lako provjerljivo), a kamoli da su iskazale sumnju u istinitost događaja niti smatraju da se radi o dječjoj mašti tako da s te strane priča koja je plasirana u medijima je niz nelogičnosti da se ne izrazim neistina.

Ovo govorim kao zabrinuti roditelj (redakciji poznati podaci) koji želi sačuvati maksimalno bezbrižno djetinjstvo svojoj djevojčici, a vjerujem da govorim u ime većine roditelja koji bi u ovakvoj situaciji reagirali kao i ja.

Smatram da je napravljen propust policije te još jednom pozivam da se pristupi ovom slučaju na najbolji, najkvalitetniji i najprofesionalniji način te da se aktere, doista, sve ispita. Ovim nipošto ne želim navući ikakvu ljagu na sebe, a kamoli, ne daj Bože, na svoje dijete, jer kad vidim kako mi je dijete prestrašeno i zabrinuto od cijele situacije koja je bila potresna, najmanje što mogu učiniti je da djelujem na ovaj način - proaktivno.

Smatram da je policijski posao častan i da su većina profesionalci koji dobro rade svoj posao, ali u ovoj situaciji nije se postupilo kako treba, odnosno, postupilo se površno te je krajnje neodgovorno napisati ovako nešto bez ikakvih provjera, a još je gore što sam kao roditelj saznao iz medija što je još veća povreda i mene i mog djeteta isto kao i roditelja druge djevojčice.

Unaprijed se zahvaljujem i nadam se da se više ikad ikome ovako nešto neće dogoditi'', napisao je zabrinuti roditelj.