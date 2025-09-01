Vozač bijelog kombija pokušao namamiti djecu da uđu u vozilo na Kili? "Strah ne može biti plod dječje mašte"

Anka Đikić, edukatorica i njegovateljica iz Udruge "Anđeli" osvrnula se nakon što je splitska policija poslala priopćenje medijima o navodnom vozaču bijelog kombija na splitskoj Kili koji je pokušao namamiti djecu da uđu u njega.

Prenosimo u cijelosti i autentičnosti:

"Ako ne znaš što je bilo - Strah ne može biti plod dječje mašte!

Dugo sam razmišljala hoću li se i na koji način oglasiti što se tiče "dječje mašte", "zaključka majki da su djeca sve izmislila" i sl.

Dragi moji, nikad nisam šutjela. Nisam šutjela ni kad mi se prijetilo pa neću ni sada kad su u pitanju male dječje glavice koje danas čuju od odraslih kako je netko rekao, a onda svi mediji prenijeli da su nešto što je njima bilo strašno - izmislile. Imaju 7 i 8 godina. Izmislile kažete?

Ako ne znaš što je bilo, evo što je bilo:

Djevojčice su se igrale na dječjem igralištu(u tom trenutku same) oko 19.20, zaustavio se bijeli automobil(tipa Caddy), pozivao ih više puta gestom i riječima da dođu u auto(na engleskom i još nekom jeziku "Come, girls"). Prepale su se i sakrile iza penjačkog zida. Bogu hvala u tom trenutku je mlađu djevojčicu na pametni sat nazvao tata kojem je rekla što se događa, a automobil se nedugo nakon toga udaljio prema Karepovcu. Tata je kontaktirao mamu i tatu druge djevojčice koji se odmah spustio na igralište i kad je umirio djecu pozvao policiju koja je došla kod tate starije djevojčice i obavila razgovor te majku druge djevojčice kontaktirali telefonom.

Ako ne znaš što je bilo - Uz dužno poštovanje, ako bi itko mogao izjaviti da je sve bio plod dječje mašte, trebao bi to biti dječji psiholog/psihijatar stručan u takvom području, kojeg su, po mom "nadobudnom" mišljenju, trebali preporučiti djeci i/ili ga uključiti u slučaj.

Ako ne znaš što je bilo - Netko je tu istu djevojčicu morao sinoć umiriti, objašnjavati joj zašto ih je barba u bijelom autu zvao da dođu, pokazivati slike bijelih kombija, Caddyija, Berlinga da se sazna koje je vozilo u pitanju, pitati je štošta da se sazna što više detalja kako bi se pomoglo u istrazi (pitanje je hoće li je i biti jer netko smatra da je sve plod mašte dviju djevojčica, hoće li se pregledati kamere?), uvjeravati ju da su vrata zaključana prije spavanja, pohvaliti ju da je bila hrabra...Strah djeteta ne može biti plod mašte!

Ako ne znaš što je bilo - Netko toj istoj djevojčici danas ne može, ne zna objasniti zašto joj netko, kome je ispričala sve čega se sjeća, ne vjeruje i zašto netko kaže da je mama rekla da je ona izmislila to, a mama nije ni kontaktirana jer je dijete bilo kod tate.

Ako ne znaš što je bilo - Netko njenom, malo starijem bratu, treba pokušati objasniti zašto ne vjeruju njegovoj seki i zašto su na internetu napisali da je mama nešto rekla, a nije.

Ako ne znaš što je bilo, saznaj!

Hvala svima na pažnji i razumijevanju!"