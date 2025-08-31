Panika na Kili: Širi se vijest da vozač bijelog kombija mami djevojčice, policija sve provjerila

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je kako je 30. kolovoza oko 20:20 sati zaprimila dojavu građanina s područja Kile da je vozač bijelog kombija na dječjem igralištu u Ulici Put sv. Ižidora navodno pokušao namamiti dvije djevojčice u vozilo, nakon čega se udaljio prema Karepovcu.

"Odmah po zaprimljenoj dojavi policijski službenici su upućeni u opservaciju navedenog područja te je izvršen obilazak šireg mjesta događaja, međutim navedeno vozilo nije zatečeno. O događaju su upoznati svi raspoloživi službenici na terenu. Službenici kriminalističke policije obavili su razgovore s djevojčicama u prisustvu roditelja, pri čemu su one davale kontradiktorne izjave vezane uz jezik i riječi koje su im navodno bile upućene.

Nakon obavljenih razgovora, majke obiju djevojčica iskazale su sumnju u istinitost dojave, smatrajući da se najvjerojatnije radi o dječjoj mašti", navode iz splitske policije.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska ovim putem ističe da policija svaku zaprimljenu dojavu koja se odnosi na sigurnost djece odmah provjerava i poduzima sve potrebne mjere radi njihove zaštite.