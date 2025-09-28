Vozač sa splitskim tablicama zaustavljen u Zadru: 1,89 promila i nikad položen ispit

U petak, 26. rujna u 16.14 sati u Zadru u Ulici Benkovačka cesta policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su automobil splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnjak prije položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 1,89 g/kg. Također je utvrđeno da upravljajući vozilom, vozač nije koristio sigurnosni pojas.

Vozač je isključen iz prometa i uhićen. Smješten je u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Nakon prekršajne obrade, jučer je doveden na Prekršajni odjel Općnskog suda u Zadru. U optužnom prijedlogu policija je za muškarca zatražila zadržavanje, kaznu zatvora od 60 dana i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 9 mjeseci.

Nakon saslušanja muškarca na sudu predmet je stavljen u redovan postupak.