Vozač pod utjecajem alkohola skrivio pad putnice s četverocikla, teško ozlijeđena 78-godišnjakinja

​U nedjelju, 28. rujna oko 16.30 sati u Prvić Šepurini dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da se 68-godišnjak, upravljajući neregistriranim i neosiguranim četverociklom, na ravnom cestovnom potezu zaustavio na kolniku radi ukrcaja 83-godišnje putnice na suvozačko sjedalo (koje je na vozilu jedino ugrađeno osim sjedala za vozača), dok je na stražnji vanjski dio vozila protivno zakonskim odredbama ukrcao 78-godišnju putnicu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U trenutku dok je 78-godišnjakinja stajala na nogama na platformi stražnjeg dijela vozilu držeći se rukama za konstrukciju kabine vozila, vozač je započeo radnju uključivanja u promet, a da se prethodno nije uvjerio da navedenu radnju može obaviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu ne vodeći pri tome računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja vozila, uslijed čega 78-godišnja putnica gubi ravnotežu te pada na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 78-godišnjakinji konstatirane su teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.

Izvršenim alkotestiranjem kod vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,43 g/kg.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 68-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.