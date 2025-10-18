Close Menu

Vozač 'pao' na granici jer je zaboravio napraviti bitnu stvar

Mnogi zaboravljaju, nemojte da vam se dogodi

Na graničnom prijelazu Stara Gradiška carinski službenici spriječili su pokušaj nezakonitog unosa veće količine gotovine u Europsku uniju.

Tijekom kontrole osobnog vozila austrijskih registarskih oznaka u središnjem naslonu za ruke pronađeno je čak 40.000 eura koje vozač – hrvatski državljanin – nije prijavio carinskoj službi, iako je to bio dužan učiniti prilikom ulaska u carinsko područje EU-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog prekršaja iz Zakona o deviznom poslovanju 16. listopada 2025. godine vozaču je izdan prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna od 12.000 eura.

Svaka fizička osoba koja ulazi u EU ili izlazi iz EU-a i uz sebe, u svojoj prtljazi ili prijevoznom sredstvu nosi gotovinu u iznosu od 10.000 ili više, treba to prijaviti carinskoj službi. No, mnogi vozači i putnici to ne čine.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0