Vozač 'pao' na granici jer je zaboravio napraviti bitnu stvar

Na graničnom prijelazu Stara Gradiška carinski službenici spriječili su pokušaj nezakonitog unosa veće količine gotovine u Europsku uniju.

Tijekom kontrole osobnog vozila austrijskih registarskih oznaka u središnjem naslonu za ruke pronađeno je čak 40.000 eura koje vozač – hrvatski državljanin – nije prijavio carinskoj službi, iako je to bio dužan učiniti prilikom ulaska u carinsko područje EU-a.

Zbog prekršaja iz Zakona o deviznom poslovanju 16. listopada 2025. godine vozaču je izdan prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna od 12.000 eura.

Svaka fizička osoba koja ulazi u EU ili izlazi iz EU-a i uz sebe, u svojoj prtljazi ili prijevoznom sredstvu nosi gotovinu u iznosu od 10.000 ili više, treba to prijaviti carinskoj službi. No, mnogi vozači i putnici to ne čine.