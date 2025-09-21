Vozač odbio testiranje na droge, uhićen je

Jučer, 20. rujna u 14.30 sati u Zadru u Ulici Put Plovanije u nadzoru prometa policijski službenici su zaustavili automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravkljao 43-godišnji hrvatski državljanin.

Tijekom daljnje kontrole, vozač je odbio ponuđen preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava u organizmu te je izričito odbio ponuđeno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja.

Policijski službenici su od 43-godišnjaka oduzeli oko 7,29 grama marihuane.

Vozač je uhićen i doveden u prostorije policije te je jučer uz optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, prepraćen na Općinski sud u Zadru.

U optužnom prijedlogu predloženo je zadržavanje, kazna zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od tri mjeseca.

Nakon provedenog žurnog prekršajnog postupka, vozač je pušten na slobodu.