Vozač motocikla u Splitu izazvao nesreću pa pobjegao, dvije osobe ozlijeđene

Policijski službenici Postaje prometne policije Split dovršili su kriminalističko istraživanje prometne nesreće koja se dogodila u Splitu 19. rujna 2025. godine u večernjim satima, a u kojoj prometnoj nesreći su dvije osobe ozlijeđene.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 25-godišnji muškarac u rujnu 2025. godine kao vozač motocikla u Vukovarskoj ulici u Splitu oko 21,30 sati uzrokovao prometnu nesreću tako da je upravljajući motociklom obavljao radnji skretanja, a da se nije uvjerio da radnju može napraviti na način siguran za ostale sudionike i motociklom je udario u drugi motocikl na kojem su se nalazile dvije osobe. Nakon kontakta vozila, vozač drugog motocikla i putnica koja se s njim nalazila na motoru, pali su na kolnik, a 25-godišnjak je napustio mjesto događaja, a da teško ozlijeđenom vozaču i njegovoj suputnici koja je lakše ozlijeđena, nije pružio pomoć.

Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid i nastavili su poduzimati sve potrebne mjere i radnje dok nisu utvrdili identitet vozača. Utvrdili su da je u prometnoj nesreći sudjelovao 25-godišnjak koji se u ovom trenutku nalazi u zatvoru na izdržavanju ranije izrečene kazne.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 25-godišnjak počinio kaznena djela „Izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu“ i „Nepružanje pomoći“ te je protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.