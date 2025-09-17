Vozač mopeda zadobio teške tjelesne ozljede

​Jučer, 16. rujna oko 12.40 sati u Vodicama u ulici Braće Ćirila i Metoda dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Očevidom je utvrđeno da je 72-godišnjak, upravljao mopedom šibenskih registarskih oznaka na kojem je između sjedala i upravljača prevozio neosigurani teret. Dolaskom neposredno prije raskrižja s ulicama Artina i Ljudevita Gaja te prelaskom mopeda preko uspornika došlo je do pada neosiguranog tereta s mopeda (kanistar s gorivom) te izlijevanja sadržaja iz kanistra na istočnu prometnu traku. Nakon kraćeg vremena, 46-godišnjak upravljajući mopedom šibenskih registarskih oznaka te dolaskom do raskrižja i prelaskom preko navedenog dijela prometne trake, gubi kontrolu nad upravljačem te s mopedom pada na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 46-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

O utvrđenim okolnostima prometne nesreće policija dostavlja izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.