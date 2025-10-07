Vozač Mercedesa izletio s ceste i završio na krovu. Pogledajte fotografije s mjesta nesreće

Jutros nešto prije sedam sati došlo je do prometne nesreće u Trenkovu kada je osobno vozilo marke Mercedes, iz zasad neutvrđenih razloga, sletjelo s ceste i završilo na krovu.

Prema prvim informacijama, automobil se kretao iz pravca Velike prema Požegi, a do nesreće je došlo na ravnom dijelu prometnice, na samom ulazu u naselje Trenkovo. Vozilo je najprije udarilo u bankinu, zatim u stablo šljive, nakon čega se prevrnulo na krov.

Na mjesto događaja odmah su stigle hitne službe. Vozač je prevezen u Opću županijsku bolnicu u Požegi, a težina njegovih ozljeda za sada nije poznata, javlja požega.eu.

Iako uzrok nesreće još nije službeno potvrđen, neslužbeno se doznaje kako su brzina i sklizak kolnik mogli biti ključni faktori. Nagađa se i mogućnost korištenja mobitela tijekom vožnje, no to tek treba potvrditi istraga.

Policijski očevid je u tijeku, a više informacija bit će poznato nakon dovršetka policijskog očevida.