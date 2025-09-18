Vozač kamiona ostao zarobljen u smrskanoj kabini vozila

Zagrebačka policija izvijestila je jutros o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti A3, između čvorova Rugvica i Kosnica.

Na mjesto događaja odmah su izašli vatrogasci, koji su morali intervenirati kako bi iz kabine teretnog vozila oslobodili vozača kamiona. Nakon što je uspješno izvučen, vozač je predan djelatnicima Hitne medicinske pomoći i prevezen na daljnje liječenje.

Sudar je prouzročio i istjecanje goriva na kolnik, koje su vatrogasci u suradnji s Hrvatskim autocestama sanirali.

Zbog očevida se promet tom dionicom odvija usporeno, u koloni, a iz HAK-a vozače pozivaju da koriste obilazne pravce.