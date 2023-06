Vozač hitne: Kad izlazimo na cestu u glavi imamo kolegu u lisicama

Medicinski tehničar Tomislav Petrušić i medicinski tehničar i vozač Samuel Jelušić bili su gosti Newsnighta N1.

“Glavni razlog našeg prosvjeda je podrška našem kolegi koji je sudjelovao u nesreći. Zakonodavac ga sad kažnajva lisicama gdje je vođen na sud kao najveći kriminalac. Najviše su nas pogodile lisice jer sad svi hitnjaci koji izlaze na cestu imaju u glavi kolegu u lisicama”, rekao je medicinski tehničar i vozač hitne Samuel Jelušić.

On navodi da mu je žao što se dogodio taj slušaj te im je žao maloljetnika koji su ozlijeđenia, li istovremeno im je teško zbog kolege.

“Mislim da nije trebao biti vođen po sudovima vezanih ruku. Ako su mislili da će ponoviti djelo, mogli su mu oduzeti vozačku. Na kraju je završio u istražnom zatvoru kako ne bi utjecao na svjedoke. Čovjek koji ima 62 godine i koji ne bi ni trebao raditi taj posao sad se nateže po sudovima”, rekao je medicinski tehničar Tomislav Petrušić.

Jelušić kaže kako je problem to što u Zakonu o sigurnosti u cestovnom prometu vozači hitne ne smiju proći na crveno.

"Ako vozimo po propisima, naš put do bolnice traje puno duže i pacijenti nas čekaju duže"

“Velika je vjerojatnost da dođe do nesreće i mi smo krivi i policija nam uredno daje kazne ako ako dođe do incidenta”, rekao je Jelušić, dok je Petrušić dodao: “Ako vozimo po propisima, naš put do bolnice traje puno duže i pacijenti nas čekaju duže. Kad imate toliko intervencija, to se osjeti. Naše kolege godinama rade mimo zakona i ugrožavaju svoju egzistenciju. Ovo sad što se radi je pokazivanje da smo bili izloženi nečemu što nitko dosad nije primjećivao, ni ministarstvo promenta ni zdravstva.

Jelušić navodi da poslodavac ne stoji iza svog djelatnika.

“Naše ravnateljice Maje Grbe-Bujević jednostavno nema, tko zna je li uopće u Hrvatskoj. Što se tiče nje, ne znam što bi vam rekao, ona je saborska zastupnica, ne gledam ju kao ravnateljicu hitne medicine. Ne znam je li kolegi dala podršku. Ravnateljica malo govori jer su pitanja novinara na višoj razini nego njeni odgovori pa joj je valjda sugerirano da je bolje da šuti. Nismo svi u Hrvatskoj na istoj razini. U nekim se županijama hitna bolje cijeni nego u drugima”, rekao je Petrušić.

Mirni prosvjed hitnjaka

Naime, u ponedjeljak će hitnjaci ispred Rementinca održati biti mirni prosvjed.

“Sastat ćemo se ondje da damo podršku našem kolegi”, kazao je Jelušić.

Petrušić za kraj zaključuje:

“Nećete naći ni vatrogasca ni policajca koji radi na terenu sa 62 godine. Jedina smo žurna služba koja nema pravo na skraćeni radni vijek, on nam je oduzet 1998. godine. U fazi smo izrade Zakona o hitnoj medicini jer ga nemamo, što je pretužno. Želimo da taj zakon bude sveobuhvatan, želimo da imamo koristi i mi i pacijenti.

“Imamo osjećaj da nemamo podršku Maju Grbe-Bujević”, rekao je Jelušić dok je Petrušić kazao: “Teglimo ju bezveze, ona bježi od nas kao i od novinara. Ona će sad biti dva mjeseca na godišnjem, toliko zajendo nenamo nas trojica”.