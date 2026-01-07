Vozač Čistoće Split pao na testu: Pozitivan na kokain, liječnica mu zabranila vožnju

Na redovitom internom testiranju na opijate koje je među svojim zaposlenicima provela splitska komunalna tvrtka Čistoća, jedan je djelatnik bio pozitivan na kokain, potvrđeno je za Dalmaciju Danas.

Informaciju nam je potvrdio Andrija Čaljkušić, vršitelj dužnosti direktora Čistoće Split, navodeći da je nakon nalaza odmah poduzet korak u skladu s medicinskim uputama.

"Liječnica je donijela zabranu upravljanja vozilom tom vozaču do završetka liječenja. S njim je obavljen razgovor (osim mene bio je i njegov rukovoditelj – voditelj Tehničke službe), kroz koji je upoznat o važnosti izlječenja te mogućim posljedicama u suprotnom, a tiču se radnog mjesta. Vozač će sada iskoristiti godišnji odmor, a nakon toga bi trebao postupati po uputama liječnice", kazao je Čaljkušić za Dalmaciju Danas.

Što će se dalje zbivati po ovom pitanju u splitskoj Čistoći, ostaje nam za vidjeti.