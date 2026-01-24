Vozač Čazmatransa uznemiravao mladu djevojku u autobusu: "Idemo se poseksati"

Vozač (63) Čazmatransa optužen je da je počinio bludne radnje prema 20-godišnjoj djevojci koja se vozila u njegovu autobusu, prenosi Danica.hr.

Prema optužnici, događaj se zbio u listopadu prošle godine oko 22 sata na autobusnom kolodvoru u Zagrebu. Vozač i putnica u tom su se trenutku nalazili sami u autobusu parkiranom na kolodvoru, koji je čekao polazak na odlazni peron.

Tužiteljstvo navodi da je vozač, u namjeri zadovoljenja spolnog nagona, djevojku ispitivao o njezinu intimnom životu, govorio joj da je imao spolne odnose s mlađim osobama, navodno i na sjedalu autobusa, te ju nagovarao na spolni odnos.

U optužnici se dalje opisuje da joj je potom prišao s leđa, nagnuo se prema njoj i desnom rukom je obuhvatio oko struka, više puta je privlačeći k sebi, dok se lijevom rukom dirao po spolovilu, pritom joj se obraćajući neprimjerenim riječima. Navodi se i da se u više navrata tijelom naslanjao na nju, pritiskujući je, pri čemu je djevojka pokušala odmaknuti njegovu ruku i preselila se na drugo sjedalo.

Nakon toga se vozač vratio na svoje sjedalo i, prema optužnici, komentirao njezino odbijanje. Tužitelji zaključuju da je takvim ponašanjem povrijedio spolni integritet djevojke i počinio kazneno djelo protiv spolne slobode – bludnom radnjom.

Za optuženog se predlaže kazna od šest mjeseci zatvora, uvjetno, dok istražni zatvor nije zatražen jer dosad nije kazneno ni prekršajno osuđivan. Vozač negira sve optužbe te tvrdi da se djevojci nije obraćao niti ju je dirao.

Djevojka je, međutim, policiji i tužiteljstvu detaljno opisala događaj, a kao dokaz priložene su poruke koje je u sporno vrijeme slala majci, kao i snimka vozača koju je tada načinila. Navela je da se s njim često vozila autobusom jer živi izvan Zagreba, a tog se dana vraćala kući nakon razgovora za posao.

Također je izjavila da joj je vozač i ranije znao dobacivati neprimjerene komentare o izgledu, zbog čega joj je bilo neugodno, ali je šutjela.

Optuženi vozač živi na području iste općine kao i djevojka te ima obitelj.