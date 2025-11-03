Vozač BMW-a mrtav pijan udario u stup javne rasvjete, pogledajte fotografije s mjesta nesreće

U subotu, 1. studenoga 2025. godine, oko 18 sati u mjestu Šćitarjevo dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao 48-godišnji vozač osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka.

Prema priopćenju Policijske uprave zagrebačke, vozač je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od čak 2,45 g/kg te se kretao Ulicom Šćitarjevo u smjeru sjeverozapada. Dolaskom do kućnog broja 129, izgubio je nadzor nad vozilom, sletio s kolnika na meki teren i prednjim dijelom automobila udario u stup javne rasvjete.

U nesreći je nastala materijalna šteta, a vozač je uhićen te priveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog te predložila novčanu kaznu od 1.480 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije na šest mjeseci.

Sud je vozača proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 1.480 eura te zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.