Vozač BMW-a iz Solina 'teško nastradao': Evo koliko mora platiti šest prekršaja

Impozantnu svotu šuštavih novčanica na ime nekoliko prekršaja sakupio je 32-godišnjak iz Solina: sve u jednom ‘tiru’, jednom zaustavljanju prometne policije, odrezano mu je 3,580 eura kazni!

Zaustavljen je u Domovinskog rata koncem svibnja 2023. godine u 1,38 sati. Preciznije, policajci su ga pokušali zaustaviti, no vozač BMW-a nije imao namjeru stati, barem onako, na prvu. Ipak, stao je nešto kasnije, reklo bi se nakon kraće potjere…

I potrajalo je onda to utvrđivanje identiteta i ispisivanje kazni. Koje je nedavno Prekršajni sud u Splitu potvrdio, ukupno šest prekršaja. Za početak, 500 eura je kazna jer nije postupio po naredbi policijskih službenika, zatim 260 eura kazne je izrečeno jer BMW nije bio registriran (dobro, nije previše okasnio, samo mjesec i pol dana), pa se onda utvrdilo i da je bio alkoholiziran (0,98 promila) što nosi još 500 eura, a kad su već krenuli provjeravati u sustavu onda su policajci utvrdili i da tada 30-godišnjak uopće nema položeni vozački ispit, niti jednu kategoriju (1,500 eura), kao što nije kod sebe imao ni osobnu iskaznicu (20 eura kazne).

Sankcija za posljednji prekršaj iznosi 800 eura, a taj je posebno zanimljiv: prometnim policajcima se predstavio kao sasvim druga osoba, vjerojatno želeći izbjeći sve ove probleme koji su ipak uslijedili… Nisu se dali prevariti, sve su temeljito provjerili pa je Solinjanin prijavljen i kažnjen zbog lažnog korištenja osobnih podataka.

Zanimljivo, nije do sada prekršajno kažnjavan i unatoč tri poslana poziva za ročišta na Prekršajnom sudu, nije došao pa tako ni iznosio obranu. Što je, uz policijski zapisnik, bilo više nego dovoljno da se proglasi krivim i da mu se izrekne ukupna novčana kazna od 3,580 eura. Kako niti nema vozačku dozvolu, tako nije određena zaštitna mjera oduzimanja te isprave.