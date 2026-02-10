Vozač autobusa krenuo izbjeći pješaka, nije uspio: Pješak teško ozlijeđen, a lakše jedna putnica

Na državnoj cesti D 58 u Šibeniku u ulici Vrpoljački put, u ponedjeljak u 12 sati i 16 minuta 30-godišnji vozač upravljao je autobusom šibenskih registarskih oznaka na relaciji Šibenik - Boraja. Izlaskom iz blagog preglednog zavoja, neposredno ispred autobusa, s travnate površine s južne strane kolnika na cestu je neoprezno izišao 29-godišnji pješak te u tom trenutku vozač autobusa naglo skreće ulijevo i pritom desnim prednjim dijelom nalijeće na pješaka.

U Općoj bolnici u Šibeniku 29-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju. U navedenom događaju 46-godišnja putnica je od krhotina vjetrobranskog stakla zadobila lakše tjelesne ozljede.

O svim utvrđenim okolnostima prometnog događaja izviješteno je nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku, izvijetila je danas PU šibensko-kninska.