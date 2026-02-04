Vozač (52) sletio s ceste, udario u stup i poginuo

Muškarac (52) teško je ozlijeđen na autocesti A6 kod Bosiljeva nakon što je oko 17:45 sati automobilom udario u metalnu ogradu i rasvjetni stup. Preminuo je u bolnici.

Kako navodi policija, vozač je u zavoju sišao sa ceste na zemljanu površinu nakon čega je udario u ogradu i stup. Odbio se dalje te udario opet u metalnu ogradu.

- U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen te je naknadno preminuo u zdravstvenoj ustanovi - naveli su iz policije. Nakon istrage slijedi izvješće DORH-u, piše 24 sata.