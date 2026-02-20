Vokalna diva Nataša Reić objavljuje country-pop singl 'Ljubi Me'

Nakon niza uspješnih singlova, festivalskih nastupa i nagrada koje su obilježile njezin dosadašnji autorski put, Nataša Reić, splitska kantautorica i jedna od najtraženijih pratećih vokalistica domaće scene, predstavlja novi singl “Ljubi Me”, pjesmu koja najavljuje vedrije poglavlje njezina nadolazećeg albuma prvijenca. Riječ je o vedrom country-pop izdanju objavljenom pod okriljem Dancing Beara, koje spaja toplinu, ritam i razigranu energiju, ističući Natašinu interpretativnu snagu i prirodni šarm.

Nataša o novoj pjesmi govori:

“Nakon dva uspješna singla, dva festivala i nagrade koju smo spremili u arhivu, došlo je vrijeme za još jednu pjesmu i još jedan spot. Ovaj put idemo bržim ritmovima u novi prekrasan dan, idemo u osmijeh! Pjesma ‘Ljubi me’ nastala je jednog sunčanog dana dok sam sjedila na splitskoj rivi i gledala ljude kako se vole, ljube i grle. Sve je prštalo od dobrih vibracija - ljubavi, zagrljaja i sunca.”

Natašin profesionalni put obilježile su suradnje s najvećim imenima domaće glazbene scene - osim što je provela više od 15 godina u bendu s Doris Dragović, pjevala je i s Gibonnijem, Zoricom Kondžom, Oliverom, Alenom Nižetićem, Giulianom te mnogim drugim legendama hrvatske glazbe - što ju je učinilo jednim od najprepoznatljivijih pratećih vokala u Hrvatskoj. Nataša je od 2015. godine frontwoman benda Pink Panther, dugogodišnjeg pratioca omiljene grupe Dalmatino, koja podržava njezin iskorak u solo karijeru, kao i njen autorski rad, a upravo joj to iskustvo daje posebnu sigurnost i širinu. Autorska suradnja s Ivanom Komićem i producentom Tomislavom Mrduljašem nastavlja se s “Ljubi Me”, a Nataša ističe koliko joj znači taj kreativni odnos:

“Pjesmu smo skladali Ivan i ja, kao i ranije, i opet smo zajedno došli do odlične pjesme. Tomislav Mrduljaš ju je upakirao u moćan zvuk i dao joj onu dimenziju gitarskih riffova koju sam priželjkivala.” Dodaje i kako joj je snimanje pjesme donijelo poseban osjećaj: “Dok sam je snimala, stvorila mi je toplinu i sreću, a poželjela sam da spot ide u tom smjeru i prenese to ludilo ljubavi.”

Videospot za “Ljubi Me” režirao je Matko Petrić, a realiziran je uz podršku partnera Porat Club Split, Valentina Jurasa i Andra Novaka (Juras Sound System), koji su produkciji ustupili prostor, opremu i tehničku podršku kako bi vizualna priča dobila punu produkcijsku snagu.

Za Natašu je poruka pjesme jasna i jednostavna: “Moja inspiracija će zauvijek biti ljubav, jer ona je najljepša na svijetu.” Upravo zato “Ljubi Me” dolazi kao pjesma koja podsjeća na ono najvažnije - na trenutke kada sve stane, a ostanu samo osmijeh, zagrljaj i osjećaj da je sve na svom mjestu.

Singl “Ljubi Me” dostupan je na svim streaming platformama. Natašu Reić pratite na njezinom Instagram i Facebook profilu.