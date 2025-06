Vokalist poznate grupe Iron Maiden postao član splitskog mačevalačkog kluba: "Prva dva puta se udomaćio, sad dolazi sam"

Jedan od najvećih heavy metal bendova, Iron Maiden, u tajnosti je 20 dana boravio u Splitu. U dvorani Lora na Poljudu pripremali su se za turneju koja je već počela u Budimpešti. Frontmen grupe Bruce Dickinson ujedno je strastveni mačevalac koji ne propušta treninge, piše HRT.

Bruce Dickinson na trening dolazi biciklom. Opušten i bez tjelohranitelja. Na ulazu uvijek čekaju obožavatelji. Pariz su još prije tri godine zamijenili Splitom. Tako su odlučili slavni glazbenici kada pripremaju europsku ili azijsku turneju. Bruce je tada i postao člana mačevalačkog kluba Split.

- Volimo ovdje doći, lijepo je. Nitko i ne zna da smo ovdje, do sada. Ljudi su vrlo prijateljski raspoloženi, vrijeme je ugodno, a hrana odlična. Fantastično mjesto za održavanje proba, istaknuo je pjevač grupe Iron Maiden Bruce Dickinson.

- Suradnik grupe Ivica Kovačević me zvao da dolazi u tajnosti jedna zvijezda. Bili su njegovi tjelohranitelji, obišli ulaze izlaze, prostor. Prva dva puta se udomaćio, sad dolazi sam, naglasio je, Dino Šourek, predsjednik i trener Mačevalačkog kluba "Split".

Split mu je kao i članovima benda "legao" na prvu. Mediteranska opuštenost i kako kaže - žive potpuno normalan život. Šetnje, ribarenje, kuhanje, probe, treninzi.

- Ono što ja radim na pozornici je prilično fizički zahtjevno. I zato moram biti siguran da sam u dobroj formi i mačevanje je odlično za to.Ima puno brzih pokreta, poput stani-kreni. Što je teško, ali i vrlo slično kao kad nastupam na pozornici, rekao je Bruce.

Energije imaju za sto života

Na treninzima je Bruce vrlo aktivan. Njegov klub Split, nedavno je na prvenstvu Hrvatske osvojio 18 medalja u svim kategorijama. A imaju i seniorsku prvakinju Laru Mikelić.

- Ovaj klub je odličan. Volim dolaziti ovdje. Ovdje se ozbiljno trenira. Atmosfera je vrlo prijateljska. Imamo 4 borilišta. Klub nije tako velik tako da svatko za borbu dođe na red. Zaista je dobro mjesto za trening, objasnio je Bruce.

- Bilo je neke šanse da prvenstvo bude u Splitu, pa bi on nastupio za naš klub. Ako bude dogodine, on je dio našeg tima sigurno. Njegovi treninzi su intenzivni, nakon proba u Lori, radi dva sata privatni i trening, utezi i onda sparing s mladima. To i naši najbolji sportaši nisku navikli na takav tempo, rekao je Dino.

U dva mjeseca odradit će 30 koncerta diljem Europe, nakon toga slijedi im Američka turneja. Nedvojbeno, energije imaju za sto života. Uz to Bruce je nedavno dobio i poziv za nastup na svjetsko prvenstvo u mačevanju za reprezentaciju veterana Velike Britanije.