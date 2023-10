Vojnović o Livaji: "Promijenio je osam-devet klubova. Što nam to govori?"

Hrvatska i Turska na osječkoj Opus Areni igraju utakmicu skupine D kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Bivši hrvatski nogometaš Aljoša Vojnović u studiju Nove TV kao stručni komentator uoči susreta govorio je o Marku Livaji, kapetanu Hajduka koji se oprostio od reprezentacije.

Vojnović: Livaja je promijenio osam-devet klubova. Što nam to govori?

"Najdelikatnija tema koju smo morali otvoriti večeras. Livaja je donio dobru odluku, ona je dobra za njega. Vjerujem da je ne bi donio da je mislio da nije dobra. Kada uzmemo u kontekst HNS i izbornika, nije bilo velike kuknjave u medijima. Neke stvari mi ne znamo, no čini mi se da ta odluka nije nikoga iznenadila. Idemo dalje, reprezentacija je veća od svih, s te je strane prošlo OK.

Vjerujem da su i navijači Hajduka zadovoljni tom odlukom. Imam puno prijatelja hajdukovaca. Mnogi misle da Livaja nije bio dovoljno korišten u reprezentaciji, iako je imao bitnu ulogu na Svjetskom prvenstvu. Njima je u redu da nije dio te cijele priče. Sad ćemo spomenuti drugi dio navijača, to su svi ostali koji ne gledaju blagonaklono na Livaju.

Njihov put je da onaj tko ne želi biti tu, ne mora biti. Ono što je specifično... Gledamo Livaju kao profesionalca, ali on je prije svega čovjek. Promijenio je osam-devet klubova. Što nam to govori? Najčešće su to oni koji traže idealnu situaciju za sebe. A pritom ne mislim samo na pitanje trenera ili na banalne stvari poput udaljenosti aerodroma od mjesta u kojem žive", rekao je Vojnović, piše Index.