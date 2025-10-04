Vojnić slavi blagdan Gospe od Ružarija: Koncert Matka i Brane u nedjelju

Povodom blagdana Gospe od Ružarija, jednog od najvažnijih slavlja za vjernike i mještane Vojnića, Društvo mladih iz mjesta priprema bogat i raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Proslava će kulminirati u nedjelju, 5. listopada, kod crkve u Vojniću, gdje će se održati veliki koncert popularnog glazbenog dvojca Matko i Brane. Početak koncerta najavljen je za 19:30 sati, a očekuje se veliki odaziv posjetitelja iz cijele okolice.

Organizatori ističu kako je cilj događaja, osim okupljanja vjernika povodom blagdana, stvoriti veselu i opuštenu atmosferu u kojoj će se svi osjećati dobrodošlo. Pod velikim šatorom bit će pripremljena bogata ponuda domaćih jela i pića, što će dodatno pridonijeti druženju i zajedništvu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebna pažnja posvećena je najmlađima – za njih su osigurani veliki napuhanci gdje će se moći bezbrižno zabaviti tijekom poslijepodneva i večeri. Oni skloniji zabavnim igrama i natjecanjima moći će okušati sreću na tomboli, dok će oni željni sportskog duha imati priliku sudjelovati u jedinstvenom turniru u franje, tradicionalnoj igri koja je nekada bila neizostavan dio druženja u Dalmaciji.

Koncert Matka i Brane zasigurno će biti vrhunac večeri. Njihovi poznati hitovi i prepoznatljiva energija jamče odličan provod i dobru atmosferu pod šatorom.

Iz Društva mladih Vojnić poručuju da je ovo prilika da se cijela zajednica okupi, podijeli radost blagdana i provede večer u dobrom društvu, uz pjesmu, igru i druženje.

“Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže u nedjelju kod crkve u Vojniću. Dođite s obitelji i prijateljima, zabavite se i budite dio zajedničke proslave našeg blagdana”, stoji u pozivu organizatora.