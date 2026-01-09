Vojni analitičar: Velika Britanija može jednim projektilom uništiti cijelu Rusiju

Gost Ivana Hrstića u N1 studiju uživo bio je vojni analitičar Robert Barić. Razgovarali su o najnovijim događanjima na geopolitičkom planu.

"Opet ta priča o Orešniku, za kojeg ne znamo je li uopće operativan. Vladimir Putin imao je jako loš tjedan. Prvo, u Venezueli je režim dobio udarac i time je kompletno narušena slika koju Putin njeguje da je on uz saveznike. To se nije dogodilo u Iranu, nije se dogodilo u Venezueli. Na Atlantiku je zaustavljen tanker", kaže Robert Barić o najnovijim geopolitičkim događajima.

Smatra da ruskom predsjedniku nikako ne ide na vanjskopolitičkom planu.

"U Venezueli su ruski PZO sustavi. Dobro, ne znamo koji su uopće montirani. Dio je bio operativan, ali nisu djelovali. U Ukrajini je stanje manje-više zamrznutu na bojištu, bez obzira na sve što pričao Putin. I inteziviraju se ukrajinski udari na njegovu energetsku infrastrukturu. Zbilja je Putin imao teških tjedan dana."

Dodao je kako sumnja u efektivnost ruskih dalekometnih balističkih projektila Orešnik, kojim je gađan Kijev.

"Mi ne znamo je li Orešnik uopće operativan. To je ono zastrašivanje svaki puta kada stvari krenu loše: Dmitrij Medvedev ili Putin počnu vikati o napadima i nuklearnim projektilima."

Barić dodaje kako Velika Britanija može jednim udarom iz svojih nuklearnih podmornica de facto izbrisati Rusku Federaciju s mape.

Dat ću jedan primjer. Velika Britanija ima četiri podmornice klase Vanguard koje nose projektile Trident D5. Samo jedan Vanguard može sa lansirnim mjestom iz Sjevernog mora unišititi cijelu Rusiju. Toliko o tim prijetnjama..."

Ostatak analize pogledajte u videu.