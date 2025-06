Vojni analitičar o napadu Izraela na Iran: "Kriza će pogoditi narod. Doći će do velikih pobuna i nereda"

Ono što je najavio, Izrael je napravio - krenuo je u veliku akciju protiv Irana. Izraelski zrakoplovi gađaju vojna i nuklearna postrojenja, pri čemu eliminiraju visoke vojne dužnosnike i nuklearne znanstvenike. Dok se čeka najavljeni, snažan odgovor Irana, cijena nafte raste, a vrijednost dionica pada.

Vojni analitičar Ivica Mandić za Dnevnik Nove TV govorio je o napadu Izraela na Iran.

Na pitanje može li i kako Iran odgovoriti na ovu veliku izraelsku operaciju, Mandić odgovara: "Ono što je ostalo Iranu je ispaljivanje balističkih raketa. Narativ kako će nešto preko proxy igrača učiniti Izraelu naprosto nije točan. Njih više nema. Nije se to slučajno desilo. Sve ranije što je Izrael napravio je bila priprema za ovo.

Upozoravajuće je bilo ono iz listopada prošle godine, kada je izraelski premijer uputio poruku Iranu da je došlo vrijeme da se promijeni režim.

Današnje vojne operacije su bile usmjerene prema nuklearnim postrojenjima, ali nije došlo do udara po postrojenjima za obogaćivanje urana, oni su preduboki. Došlo je do udara po posebno odabranim ciljevima i ljudima koji čine sam vrh moći, znanstvene vojne i sigurnosne.

Tijekom dana je došlo do ultimatuma od Izrela, da Iran uništi svoje kapacitete za obogaćivanje urana, inače će se desiti udar po gospodarstvu. Vjerojatno je taj udar po gospodarstvu planiran, a sve u cilju narušavanja teokratskog režima u Iranu, da dođe do pobune i promjene režima. Tako bi se trajno rješilo pitanje nuklearnog noružanja".

Na pitanje koliko je uvjerljivo obrazloženje Izraela, da je Iran bio na pragu proizvodnje nuklearnog naoružanja, odgovara: "Prema obavještajnim izvorima Izraela i SAD-a, Iran trenutačno ima obogaćenog urana za devet nuklearnih bombi. To je svima jasno da je došlo do trenutka kada se nešto mora učiniti.

Nije u pitanju ovdje samo Izrael već je zaustavljanje nuklernog naoružanja na tom području imperativ. Inače ćemo doći do nekontroliranog naoružanja.

Odgovor prvi je Saudijska Arabija, Arapski Emirati...rekli su da će je napraviti...gdje je kraj? Ovi napori nisu slučajni. I tim zemljama je stalo da se to pitanje riješi jer je to pitanje stabilnosti regije. Već smo vidjeli posljedice toga, cijene nafte i zlata rastu, dionice padaju. Puno je igrača ovdje.

Puno će se pritisaka izvršiti da se ovaj dio ne završi ratnom opcijom, nego da se nuklearno oružje stavi pod kontrolu. Pa i promjenom vlasti u Iranu".

Hoće li Iran popustiti pritiscima i potpisati sporazum s Amerikancima, jučer je naime, istekao rok od 60 dana koje im je Trump dao.

"Iran je već dugo vremena pod sankcijama. Ako se desi udar po gospodarstvu, posebno po naftnoj industriji, bojim se da neće imati opcija kako to napraviti.

Ta kriza će pogoditi narod. Doći će do velikih pobuna i nereda. Ne mislim da će se nastaviti sastanak s Amerikancima u nedjelju, ali da on predstoji i da će to dovesti do diplomatskog rješenja to svakako", rekao je Mandić.