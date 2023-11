VOJKO V O ALEKSANDRI PRIJOVIĆ: "Ona ne psuje, ne radi probleme..."

Reper Vojko V gostovao je u HRT-ovoj emisiji Kod nas doma, a tom prilikom osvrnuo se na uspjeh Aleksandre Prijović te komentirao njezinu glazbu.

"Ja sam apsolutni demokrat. Znači, tkogod hoće slušati što god hoće, neka sluša koliko god puta hoće. Ona ne psuje, ne radi nikakve probleme, pjeva o ljubavi. To nisu pjesme po nekoj mojoj mjeri, neću to nikad slušati. A da bih sad nekome zabranio da to sluša, to nema nikakvog smisla. Samo se radi kontraefekt, radi se reklama dodatna", komentirao je.

Podsjetimo, Prijović je rasprodala četiri Arene Zagreb, a potom najavila i peti koncert te tako postala apsolutna rekorderka. Ta je vijest izazvala burne reakcije u javnosti i brojne reakcije glazbenika.