Vodovod Imotske krajine odlazi u povijest, Makarska preuzima sve račune

Od 23. rujna 2025. godine, dosadašnji javni isporučitelj VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. prestaje s poslovanjem, a pružanje vodnih usluga preuzima VODOVOD d.o.o. Makarska, javlja Radio NU.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na temelju Zakona o vodnim uslugama i Zakona o općem upravnom postupku, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje kojim se cjelokupna gospodarska cjelina za pružanje vodnih usluga prenosi na novog isporučitelja. Time VODOVOD d.o.o. Makarska postaje pravni sljednik i preuzima upravljanje, održavanje i razvoj usluga te sve obveze i prava iz postojećih pravnih odnosa.

Nakon navedenog datuma, sve uplate za potrošnju vode potrebno je izvršavati isključivo na novi račun:

HR60 2407 0001 5003 2852 8 kod OTP d.d. banke

S obzirom na usklađivanje poslovanja, od 20. rujna 2025. godine prestaje rad blagajne u prostorijama Vodovoda Imotske krajine, kao i naplata računa putem inkasatora.

Iz VODOVODA IMOTSKE KRAJINE napominju da će sve nove informacije biti dostupne na službenoj web stranici i putem lokalnih medija, uz molbu korisnicima da obrate pozornost na nove podatke prilikom plaćanja.