Voditeljica se srušila usred emisije, hitno prekinut program

Maši Zipovski, koja u Srbiji vodi popularnu emisiju "Bingo", sinoć je iznenada pozlilo tijekom prijenosa uživo.

Počela se tresti dok je čitala brojeve, zatim se srušila, članovi ekipe odmah su joj pritrčali u pomoć, a program je naglo prekinut. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Napuštena mesta Srbija (@sav_taj_ludi_balkan)

Nedugo nakon događaja voditeljica se oglasila na svojem profilu na Instagramu.

"Hvala svima na brizi. Dogodi se, ali sada je sve u redu. Oprostite na prekidu programa i hvala na razumijevanju. Već od sutra se vidimo", napisala je, piše Dnevnik.hr.