Close Menu

Voditeljica se srušila usred emisije, hitno prekinut program

"Hvala svima na brizi. Dogodi se, ali sada je sve u redu", napisala je potom voditeljica

Maši Zipovski, koja u Srbiji vodi popularnu emisiju "Bingo", sinoć je iznenada pozlilo tijekom prijenosa uživo.

Počela se tresti dok je čitala brojeve, zatim se srušila, članovi ekipe odmah su joj pritrčali u pomoć, a program je naglo prekinut. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Napuštena mesta Srbija (@sav_taj_ludi_balkan)

 

Nedugo nakon događaja voditeljica se oglasila na svojem profilu na Instagramu.

"Hvala svima na brizi. Dogodi se, ali sada je sve u redu. Oprostite na prekidu programa i hvala na razumijevanju. Već od sutra se vidimo", napisala je, piše Dnevnik.hr.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
2
Laž
0
Sad
0
Mad
0