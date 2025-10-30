Voditeljica se srušila usred emisije, hitno prekinut program

Maši Zipovski, koja u Srbiji vodi popularnu emisiju "Bingo", sinoć je iznenada pozlilo tijekom prijenosa uživo.
Počela se tresti dok je čitala brojeve, zatim se srušila, članovi ekipe odmah su joj pritrčali u pomoć, a program je naglo prekinut. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
Nedugo nakon događaja voditeljica se oglasila na svojem profilu na Instagramu.
"Hvala svima na brizi. Dogodi se, ali sada je sve u redu. Oprostite na prekidu programa i hvala na razumijevanju. Već od sutra se vidimo", napisala je, piše Dnevnik.hr.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
2
0
0
0