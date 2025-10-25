Voditelj otkrio kako ga supruga želi ubiti, policija mu javila dok je snimao: Angažirala je plaćenog ubojicu

Voditelj emisije "Ghost Adventures" Aaron Goodwin otkrio je da će sljedeća epizoda njegove emisije Discovery Channela uključivati ​​trenutak kada je primio poziv od policije u kojem su ga obavijestili o tome kako će uhititi njegovu suprugu jer je planirala njegovo ubojstvo. U ožujku je 32-godišnja Victoria Goodwin uhićena zbog angažiranja plaćenog ubojice da ubije 49-godišnjeg Aarona. Optužena je za nagovaranje na ubojstvo i zavjeru za ubojstvo u Nevadi. U travnju je prihvatila nagodbu i kao dio nagodbe, Victoria se izjasnila krivom za jednu točku optužnice za zavjeru za ubojstvo, za što joj prijeti kazna od dvije do deset godina zatvora. Govoreći o nadolazećoj epizodi na Instagramu, Aaron je napisao: „U sljedećoj epizodi Ghost Adventures vidjet ćete kako sam primio FaceTime poziv od policije. Bili su u mojoj kući i rekli su mi što je učinila i uhićena je. Neću gledati ovu epizodu jer ne želim ponovno proživljavati tu noć i što se dogodilo prije poziva.“

U drugoj objavi, Aaron se izravno obratio medijima koji su ga pokušali kontaktirati. „Svim novinarima koji mi šalju poruke. Hvala vam što ste se javili i bili sjajni, ali nažalost još ne mogu ni o čemu govoriti. Mogao bih vam reći da sam dobro, ali radije bih bio iskren. Znajte samo da mi uopće ne ide dobro i svakim danom je sve gore i sve je gore zbog svega što stalno učim. Kažu da s vremenom sve postaje bolje, ali samo želim da razvod završi kako bih mogao nastaviti sa svojim životom. Iskreno, vjerojatno ne bih mogao proći kroz intervju bez da se rasplačem i jednostavno još nisam spreman. Ovo je bila najgora godina mog života.“

Victoria je optužena da je skovala plan da ubije svog supruga. U izvješću o uhićenju navedeno je da je poslala SMS poruku Grantu Amatu, zatvoreniku na Floridi, u kojoj je pisalo: „Jesam li loša osoba jer sam odabrala okončati njegovo postojanje, a nisam odabrala razvod.“ Prema saznanjima policije Victoria je namjeravala platiti ubojici 11.515 dolara, s unaprijed mu je platila 2.500 dolara. Zavjera je nastala u listopadu 2024. i otkrivena je tek kada su službenici zatvora zaplijenili zabranjeni telefon zatvoreniku na Floridi. Njezin suprug je u to vrijeme snimao Ghost Adventures u Kaliforniji i policija je izjavila da je Victoria zatvoreniku putem SMS-a dala informacije o kretanjima svog supruga. Nekoliko dana nakon Viktorijinog uhićenja, Aaron je podnio zahtjev za razvod braka, a par je u braku bio tri godine, piše Večernji list.