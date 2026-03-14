Vlatko Cvrtila: Iran neće napadati Ukrajinu, rakete čuvaju za američke ciljeve

Rat na Bliskom istoku ulazi u treći tjedan, a stručnjak za geostrategiju sa Sveučilišta Vern Vlatko Cvrtila komentirao je pozicije u kojima se nalaze sudionici rata.

- Svi su na početnim pozicijama. SAD i Izrael su napali Iran, a Teheran je odgovorio, ne samo prema američkim objektima na teritoriju arapskih država i Izraelu, nego je počeo napadati i naftnu infrastrukturu, jasno šaljući poruku arapskim državama da ih SAD ne može zaštititi. Vrlo vjerojatno će se rat nastaviti tim tempom. Pojavljuju se strateške točke poput otoka Harga, gdje je jaka naftna infrastruktura. To je jedna točka gdje bi se SAD mogao fokusirati, rekao je, pipe HRT.

Osvrnuo se i na najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa koji tvrdi da će ratni brodovi osiguravati siguran prolaz Hormuškim tjesnacem.

- Ratni brodovi ne mogu zaštititi prolaz Hormuškim tjesnacem. To su možda mogli u nekom prethodnom vremenu, a danas ne mogu jer Iran danas ima puno jaču infrastrukutru za napad, ne samo na trgovačke, nego i američke vojne brodove, ustvrdio je.

- Sumnjam da će se uputiti mornarica jer bi pogodak nekog američkog broda bio veliki uspjeh za Iran. Situacija oko otoka Harga je novi pritisak na povećanje cijena nafte. Tu je dvojba SAD-a. Uništavanje infrastrukture bilo bi veliki udarac za Iran, ali to bi sigurno podiglo cijene nafte, nastavio je.

- Već imamo pritisak velikih naftnih kompanija i drugih država da se situacija na neki način smiri jer bi eskalacija imala razorne posljedice na globalnu ekonomiju, dodao je.

"Trump nije informiran ili izmišlja"

Komentirao je i Trumpovu retoriku, posebno pozive Iranu na predaju.

- Ako gledate njega i njegovu administraciju, vidimo različite poruke. Ovo što sada govori, čini mi se da nije informiran ili izmišlja. Zračnim napadima ne možete slomiti ili poraziti državu. Možete im uništiti vojnu infrastrukturu, protuzračnu obranu itd., ali ne možete srušiti režim, naglasio je.

Odgovarajući na pitanje što očekivati od novog ajatolaha Mojtabe Hameneija, istaknuo je kako je "Iran je stvorio takav sustav koji ima ravnotežu moći između različitih tijela".

- Nastavak borbe. On je figura koja je simbol vlasti kakva je dosad bila i kakva će se nastaviti. Vrhovni vođa je na vrhu, ali Iran je stvorio takav sustav koji ima ravnotežu moći između različitih tijela. Ubojstvom vrhovnog vođe ne slamate strukturu. Iran ima mozaičnu i žestoku obranu, ustvrdio je.

Osvrnuo se i na iranske prijetnje Ukrajini nakon što je Kijev na Bliski istok poslao najmanje tri tima stručnjaka za protudronsku obranu.

- Mislim da neće nešto pokušati. To bi značajno eskaliralo situaciju i ne bi značajno strateški pridonijelo ciljevima Irana. Mislim da će čuvati rakete za američke ciljeve, zaključio je Cvrtila.