Vlasnik opasnog psa optužen nakon dva napada: Teško ozlijeđen muškarac, napadnuto i dijete

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv 30-godišnjeg muškarca zbog dva odvojena napada njegova psa, u kojima su ozlijeđeni 74-godišnjak i dijete. Tereti ga se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, priopćio je DORH.

Prema optužnici, prvi se incident dogodio 1. travnja 2023. na području Čazme. Vlasnik je, kako se navodi, zanemario dužnost nadzora nad psom koji se smatra opasnom pasminom. Životinja je tada pobjegla iz dvorišta te, bez povodca, brnjice i prisutnosti vlasnika, istrčala na prometnicu gdje je napala 74-godišnjeg muškarca i nanijela mu tešku tjelesnu ozljedu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nije ga čuvao u adekvatno osiguranom kavezu

Drugi napad zabilježen je 18. studenoga iste godine, kada je isti pas ozlijedio dijete rođeno 2011. godine. Navodi se da je dijete zadobilo tjelesne ozljede.

Tužiteljstvo smatra da je vlasnik grubo prekršio zakonske obveze o držanju opasnih pasa. Tereti ga se da psa nije čuvao u adekvatno osiguranom kavezu iz kojeg životinja ne može pobjeći, kao i da ulazna vrata objekta u kojem je pas boravio nisu bila zaključana. Uz to, na ulazu nije bilo jasno istaknutog upozorenja o prisutnosti opasnog psa.