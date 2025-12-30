Vlasnici zemljišta prozvali Marinića zbog protupožarne zaštite na Marjanu, on uzvratio: „Marjan sam štitio od vas – gori ste i od požara“

Nakon što su vlasnici zemljišta na Marjanu prozvali Srđana Marinića, stigao je njegov odgovor.

Na svojoj Facebook stranici upitali su ga: "Zašto ste radije radije štitili Stipu Mušuru nego Marjan od požara?".

Prenosimo Marinićev odgovor u cijelosti.

Gospodo ilegalni graditelji okupljeni u udrugu vlasnika zemljišta na Marjanu,

znam da vam je komplicirano razumjeti zakone Republike Hrvatske, jer inače većina vaših objekata ne bi postojala ili bi bili manji za solidan broj kvadrata.

1. Marjan prvenstveno treba štiti od vas, besramnih likova - ilegalnih graditelja i devastatora prirode, koji se skrivaju pod imenom Udruge vlasnika zemljišta.

2. Vatru gase vatrogasci. Od tu dolazi i ime: "vatro"+"gasci". JVP je u kompleksu Vile Dalmacija 24 sata dežurna, a Marjan je pokriven kamerama koje reagiraju na dim i automatski dojavljuju JVP. Vatrogasci moraju imati potpunu slobodu obavljanja posla neovisno o vlasti i njima su svi putevi na Marjanu otvoreni, OSIM ONIH NA KOJIMA SU SE ISPRIJEČILI VAŠI ILEGALNI OBJEKTI.

3. JU PŠM ima sve potrebno za protupožarnu zaštitu (pitati MUP, Službu inspekcijskih poslova), a članovi vaše udruge nemaju dozvole za gradnju. Pitajte Ministarstvo. Pardon, već ste odbijeni.

4. Broj požara se nekako čudesno smanjio u zadnjih 5 godina, a pogotovo otkad se sve snima.

Hm, kome bi bilo u interesu da Marjan izgori?

5. Ugovor koji navodite je raskinut, na njega nije potrošen ni cent javnog novca. Ali bit će na ukradene ležeće policajce, na obnovu oštećenih znakova gdje na nekima piše "Mariniću pederu".

Hm, tko bi to mogao pisati?

6. U zaštićenoj zoni je oko 150 ilegalnih objekata. Gomila svakakvih priključaka na struju u visokorizičnoj zoni, gdje struje ne bi trebalo biti. Gomila automobila, gdje automobila ne bi smjelo biti - automobila koji blokiraju ceste za vatrogasce, hitnu i ostale službe za koje, kao, brinete.

Ilegalci, evo vam odgovor:

Marjan sam štitio od vas, jer ste gori i od požara. Stablo naraste za 10-ak godina, a ilegalna kuća ostaje - sve dok je Državni inspektorat ne sruši.

Ipak, konačno su počela stizati rješenja o uklanjanju, njih 70-ak, a još 80-ak je u pripremi.

Veselim se bagerima!