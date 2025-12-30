Vlasnici zemljišta na Marjanu: "Zadužen za protupožarnu sigurnost bez položenog ispita?"

Skupina vlasnika zemljišta na Marjanu objavila je priopćenje u kojem iznosi tvrdnje da je osoba ustrojbeno zadužena za protupožarnu sigurnost Park-šume Marjan, Stipe Mušura, godinama obavljala (i prema njihovim navodima i dalje obavlja) poslove bez zakonom propisanog stručnog ispita iz područja zaštite od požara. Vlasnici naglašavaju da sve informacije objavljuju upravo oni – vlasnici zemljišta na Marjanu – te da su o svemu obavijestili novu upravljačku strukturu ustanove.

U priopćenju pitanje adresiraju i na gradsko-političku razinu, prozivajući gradsko vijećnika i predsjednika Društva Marjan Srđana Marinića.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vlasnici zemljišta navode da su od Ministarstva unutarnjih poslova dobili službeni odgovor prema kojem Stipe Mušura "ne posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz područja zaštite od požara", što opisuju kao zakonski minimalni uvjet za poslove protupožarne zaštite.

"Ispit je obvezan minimalni uvjet prema važećoj sistematizaciji, odnosno prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu ustanove, kao i Zakonu o zaštiti od požara", stoji u njihovoj objavi.

Dodaju da je, unatoč tome, Mušura obavljao i nadzorne te voditeljske aktivnosti, što nazivaju "ozbiljnom povredom propisa i ogromnim sigurnosnim rizikom".

U priopćenju se navodi da su po saznanju o navodnoj nepravilnosti sve prijavili novom Upravnom vijeću Javne ustanove i vršitelju dužnosti ravnatelja Jakši Božaniću.

Vlasnici zemljišta pritom podsjećaju i na komunikaciju s bivšim ravnateljem Markom Pejnovićem, za kojeg tvrde da se početkom 2025. odbio očitovati na pitanje ima li Mušura traženi ispit, što oni tumače kao znak da je uprava bila upoznata s problemom.

Vanjski elaborat za 16.137,50 eura

U priopćenju se dodatno problematizira ugovor Javne ustanove s privatnom tvrtkom KONTROLA sklopljen u ožujku 2025., vrijedan 16.137,50 eura s PDV-om, za izradu elaborata, procjene i plana zaštite od požara.

"Time se otvara pitanje svrhovitosti takvog troška. Ako Javna ustanova ima zaposlenika raspoređenog na poslove nadzora protupožarne zaštite, nije jasno zašto se isti ili vrlo slični poslovi dodatno ugovaraju i plaćaju vanjskoj tvrtki", poručuju vlasnici zemljišta.

S druge strane, dodaju, ako ustanova nema kvalificiranu osobu, postavlja se pitanje zašto je radno mjesto uopće popunjeno.

Najveći dio priopćenja vlasnici zemljišta usmjeravaju na, kako navode, "politički kontekst" oko Mušure. Tvrde da se u političkim krugovima Mušuru, iako ga opisuju kao "HDZ-ov kadar", godinama doživljavalo kao "Marinićevog kandidata" za ravnatelja Park-šume Marjan.

Kao ilustraciju odnosa navode epizodu iz vremena kada je Mušura bio v.d. ravnatelja: prema njihovim tvrdnjama, poslao je e-mail s porukom “Srđane, imamo upite”, koji je, greškom, završio na većem broju adresa zaposlenika.

"Taj je incident ostavio sliku odnosa u kojem formalni v.d. ravnatelja traži smjernice od osobe izvan sustava", stoji u objavi vlasnika zemljišta.

Ranije kadrovske kontroverze

Vlasnici u priopćenju navode i da je Mušura prije nekoliko mjeseci bio član povjerenstva koje je, kako tvrde, izabralo kandidatkinju "bez propisanih uvjeta" na radno mjesto voditelja financija, te da je slučaj predmet inspekcijskih nadzora. Dodaju i tvrdnju da je inspekcija naknadno utvrdila nezakonitost zapošljavanja.

Vlasnici zemljišta na Marjanu zaključuju da slučaj, kako ga opisuju, nije samo "tehničko pitanje", nego primjer načina upravljanja i odnosa moći na Marjanu, gdje "nije ključno znanje, nego pripadnost".

Na kraju ponovno javno postavljaju pitanje Srđanu Mariniću, uz poruku da sve objavljuju vlasnici zemljišta na Marjanu:

"Srđane, imamo upit: Zašto ste radije štitili Stipu Mušuru nego Marjan od požara?"