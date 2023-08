VLASNICI NO STRESSA "UDARILI" PO IVOŠEVIĆU "Napravit ću od njihovih objekata javni wc. Rečenica je to koju je dogradonačelnik više puta rekao u prisustvu naših sugrađana"

Sara Alfirević Vrsalović održala je danas konferenciju za medije s početkom u 11 sati u restoranu „Kinoteka“ u Splitu. U vlasništvu njezine obitelji je ugostiteljski objekt No stress na Pjaci, a kojem je novom Odlukom o komunalnom redu maknut štekat. Sud je kasnije srušio Odluku o komunalnom redu Grada Splita.

"Na konferenciji ćemo iznijeti informacije iz kojih će biti vidljivo što svakodnevno prolazimo i čime se služi službena osoba motivirana isključivo osobnom mržnjom i netrpeljivošću, a sve kako bi nanijeli štetu našoj obitelji i poslovanju. Vjerujemo kako kršenje zakona, nepostojanje pravila i zlouporaba položaja i ovlasti nisu prihvatljiv oblik ponašanja neovisno o kome se radilo.

Kako bismo se zaštitili poduzeli smo i nastavit ćemo poduzimat pravne radnje, ali osjećamo da je došlo vrijeme da o svemu obavijestimo i cijelu javnost", stajalo je u pozivu za konferenciju.

Podsjetimo, u Splitu je od prvog dana 2023. na snagu stupila nova odluka o komunalnom redu, koja je za prekršitelje propisala veće kazne. Ovom odlukom uvedene su kazne od 150 eura za šetanje u kupaćim kostimima ili ispijanje alkohola na javnim mjestima, stroga regulacija tiče se područja kulturno-povijesne gradske jezgre (zona A). Ta je odluka o komunalnom redu donesena na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 2022., no priča je dobila nevjerojatna zaplet ovog ljeta! Naime, Visoki upravni sud srušio je ovu Odluku o komunalnom redu!

"Napravit ću od njihovih objekata javni wc"

"Napravit ću od njihovih objekata javni wc. Rečenica je to koju je dogradonačelnik više puta rekao u prisustvu naših sugrađana u periodu od zadnjih godinu dana, a odnosi se na nas i naše objekte. Došli smo do zida. Nismo izlazili u javnost jer javnost ne staje na stranu ugostitelja. Nismo vidjeli razlog, mislili smo da bi time samo sebi učinili štetu. Gurali smo pod tepih, ali taj tepih je došao do plafona i mi nemamo više kuda hodati. Radi se o tome da od 29. lipnja dobivamo razne dopise, razmišljamo da otvorimo pisarnicu. Dogradonačelnik na dnevnoj bazi koristi svoj položaj kako bi nam nanio štetu. Mislim da svi znamo za slučaj No stress, ali 29. lipnja dogodio se sukob između našeg bivšeg djelatnika i dogradonačelnika Ivoševića.

Prije svega, želim naglasiti da je djelatnik od toga dana bivši, mi nikakvu vrstu nasilja ne podržavamo. Reagirali smo isti dan. Moj otac, Željko Alfirević, je osoba koja je stala između njih dvojice i spriječio da taj sukob ne eskalira. Koliko god se ne slažem s postupcima našeg djelatnika i ne opravdam ga, ni ta priča nije crno bijela, sukob nije bio jednostran. Bivši kolega se nije sukobio radi nas, on je radio kod nas jer je njemu ukinuta terasa njegovog objekta i time je ugrožena egzistencija njega i njegove obitelji. To je eskaliralo na neprimjeren način. To je frustracija koja se taložila. Isti dan smo završili s njim radni odnos i ne podržavamo niti jedan oblik nasilja", kaže Alfirević Vrsalović.

Kaže i da smatraju da je nasilje usmjereno prema njima, kao i da je dogradonačelnik najavio da će revidirati njihov ugovor.

"Ne treba netko zato što mu se ne sviđamo ili jer imamo neke sukobe iz prošlosti, a sada je na funkciji službene osobe odnosno na funkciji dogradonačelnika grada Splita i trebao bi štititi građane grada, ne mora imati želju od naših objekata napraviti javni wc. To je sve što tražim. Ne očekujem ničiju sućut", kaže dalje.

Što je još kazala pogledajte u našem videu.

