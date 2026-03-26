Vlak HŽ-a naletio na srušeno drvo i iskočio s pruge. Ima ozlijeđenih

Vlak HŽ Putničkog prijevoza iskočio je danas iz tračnica između kolodvora Bjelovar i Kloštar nakon što je naletio na srušeno drvo na pruzi.

Kako su izvijestili iz HŽ Putničkog prijevoza, riječ je o vlaku broj 787 koji je vozio na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Virovitica. Nesreća se dogodila u 17.40 sati, javlja Index.

U vlaku se nalazilo četrdesetak putnika, a prema prvim informacijama lakše su ozlijeđene tri osobe. Na mjesto događaja upućene su žurne službe.

Zbog nesreće je pruga na dionici Bjelovar - Kloštar zatvorena za promet. U tijeku je organizacija zamjenskog prijevoza putnika autobusima.