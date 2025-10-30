Vlada usvojila godišnji dodatak: Evo koliko će eura dobiti umirovljenici po godini staža

Godišnji dodatak za umirovljenike iznosit će šest eura po godini staža, odlučila je Vlada na današnjoj sjednici. Anketa koja je provedena za Mirovina.hr pokazuje da većina umirovljenika nije zadovoljna iznosom godišnjeg dodatka.

Ministar Marin Piletić rekao je da je prosječan mirovinski staž 31 godina, što znači da će umirovljenici u prosjeku dobiti 186 eura godišnjeg dodatka. Vlada će svake godine do kraja listopada odlučivati o visini godišnjeg dodatka. U državnom proračunu za taj trošak je osigurano 210,6 milijuna eura te je Piletić pozvao Vladu da se ta odluka prihvati.

– Dakle, 210 milijuna eura za godišnji na mirovine za naše umirovljenike.U prosjeku, naravno ne svima, oko 180 eura, povrh 12 godišnjih mirovina. Konstatiram da smo prihvatili, kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Forum seniora SDP-a godišnji iznos dodatka nazivaju ‘nepravednom crkavicom koja vrijeđa umirovljenike’. O tome smo pisali ovdje.

Piletić: Treći put smo povećali najniže mirovine

Ministar Piletić je kazao da je izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju od 1. srpnja poboljšan položaj svih hrvatskih umirovljenika. Istaknuo je da je stopa usklađivanja, koje se provodi dva puta godišnje, povećana te se sada računa po formuli 85:15. Podsjetio je da je uvedeno godinu dana mirovinskog staža majkama za svako rođeno ili posvojeno dijete.

– Po treći put u mandatu ove Vlade povećali smo najniže mirovine. Od 1. siječnja povećavamo invalidske mirovine za dodatnih 10 posto. Dugoočekivani institut ukidanja penalizacije također smo proveli kroz ove izmjene i dopune Zakona te omogućili rad u punom radnom vremenu za umirovljenike iznad 65 godina, poručio je ministar Piletić.