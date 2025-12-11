Vlada sutra usvaja zaključak o podršci prenamjeni Hotela Zagreb

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja će se održati u petak, 12. prosinca 2025. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, očekuje se usvajanje Prijedloga zaključka o iskazivanju podrške inicijativi Grada Splita za prenamjenu objekta Hotela "Zagreb".

Riječ je o prijedlogu koji je prethodno jednoglasno podržalo Gradsko vijeće Grada Splita, gdje su svi nazočni vijećnici podržali inicijativu da se nekadašnji hotel stavi u funkciju javnog interesa. Podsjetimo, tematsku sjednicu na tu temu predložio je nezavisni vijećnik i bivši SDP-ovac Davor Matijević.

Usvajanjem zaključka na razini Vlade stvara se okvir za daljnje korake između države i Grada Splita vezane uz buduću prenamjenu i korištenje objekta u svrhe doma za starije i nemoćne.