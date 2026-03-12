Vlada RH osigurala 10 milijuna eura za obnovu važne prometnice Podstrana – Žrnovnica – Tugare

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o dodjeli 10 milijuna eura za projekt rekonstrukcije i modernizacije županijske ceste ŽC6142 na dionici Podstrana – Žrnovnica – Tugare, objavio je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Riječ je o prometnici od velikog značaja za povezivanje Splita, Omiša i istočnog dijela Splitsko-dalmatinske županije, a njezina bi modernizacija u nadolazećem razdoblju trebala imati važnu ulogu u rasterećenju Jadranske magistrale te poboljšanju prometne povezanosti ovog dijela Dalmacije.

Projekt vrijedan 13,25 milijuna eura

Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,25 milijuna eura. Prema objavljenim informacijama, projekt je tehnički spreman za realizaciju, a izrađena je i sva potrebna projektna dokumentacija te su ishođene pravomoćne građevinske dozvole.

Početak radova očekuje se tijekom ove godine.

Rekonstrukcija i modernizacija ceste ŽC6142 trebala bi doprinijeti kvalitetnijem prometnom povezivanju Podstrane, Žrnovnice i Tugara, ali i šireg područja Splita i Omiša. Očekuje se da će zahvat imati i širi prometni učinak, osobito u kontekstu smanjenja opterećenja na Jadranskoj magistrali.

Župan Blaženko Boban zahvalio je Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću na potpori ovom, kako je naveo, važnom infrastrukturnom projektu za Splitsko-dalmatinsku županiju.