Vlada na zatvorenoj sjednici mijenjala kadrove: Ružić preuzeo niz funkcija, Piletić razriješen

Na zatvorenom dijelu 149. sjednice Vlade Republike Hrvatske doneseno je više kadrovskih odluka, među kojima se ističe razrješenje Marina Piletića s niza dužnosti te imenovanje dr. sc. Alena Ružića na više funkcija u Vladinim tijelima.

Ružić je imenovan u Koordinaciju za vanjsku i europsku politiku, Koordinaciju za unutarnju politiku, društvene djelatnosti i ljudska prava, Koordinaciju za gospodarstvo, Koordinaciju za demografiju te u Administrativnu komisiju. Također je postao predstavnik Vlade u Gospodarsko-socijalnom vijeću i član Hrvatskog odbora za produktivnost i konkurentnost.

Uz to, Ružić je imenovan članom Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Vijeća za upravljanje razvojem turizma, Međuresorne radne skupine za Europski semestar te Radne skupine za pripremu stajališta Hrvatske u pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije nakon 2027. godine.

Postao je i član Savjeta za pregovore s mađarskom kompanijom MOL vezano uz mogući otkup dionica u INA-i, kao i novi predsjednik Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika. Imenovan je i u Povjerenstvo za praćenje provedbe operativnih programa nacionalnih manjina te u Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj i javnim službama.

Privremena imenovanja u državnim tvrtkama

Vlada je donijela i zaključak kojim se Nadzornom odboru Hrvatske pošte predlaže imenovanje Miroslava Matešića za člana Uprave na razdoblje do šest mjeseci, odnosno do provedbe javnog natječaja.

Sličan prijedlog upućen je i Nadzornom odboru Narodnih novina, gdje se za člana Uprave predlaže dr. sc. Alen Gospočić, također na rok do šest mjeseci.

Promjene i u drugim tijelima

Razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Thalassotherapije Crikvenica dr. sc. Alen Ružić, a novom članicom imenovana je Štefica Jagić Rađa.

Ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja ponovno su dana Joži Dušiću (Direkcija za korištenje službenih zrakoplova), Zvonimiru Peniću (Uprava za zatvorski sustav i probaciju) te Filipu Štefanu (glavni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije), i to na razdoblje do šest mjeseci, odnosno do imenovanja čelnika putem natječaja.

EU teme i sudski postupci

Na zatvorenom dijelu sjednice utvrđena su i stajališta Hrvatske za nadolazeće sastanke Vijeća ministara Europske unije, no sadržaj pregovaračkih pozicija nije objavljen.

Vlada se očitovala i u postupku pred Sudom Europske unije, dok je u jednom predmetu pred Europskim sudom za ljudska prava dana suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Detalji tih postupaka nisu objavljeni.

Članovi Vlade usmeno su informirani i o stanju iskorištenosti europskih strukturnih i investicijskih fondova, a usvojeni su i pregledi zakonodavnih prijedloga kojima Hrvatska tijekom 2026. godine preuzima pravnu stečevinu Europske unije.