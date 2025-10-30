Vlada je formiranje cijene benzina prepustila tržištu, evo što se dogodilo u posljednja tri mjeseca

Tri mjeseca nakon što je Vlada Republike Hrvatske ukinula maksimalne maloprodajne cijene goriva, tržište se pokazalo stabilnim i konkurentnim – cijene su za većinu goriva niže nego sredinom srpnja, pokazuje analiza portala Nafta.hr.

Prema analizi, osnovna goriva – Eurosuper 95 i Eurodizel – bilježe pad od oko tri centa po litri u odnosu na razdoblje kad je država još određivala maksimalne cijene.

Unatoč zabrinutosti dijela javnosti da bi liberalizacija mogla dovesti do poskupljenja, tržište se pokazalo otpornim, a konkurencija je dovela do blagog pada cijena.

Premium goriva najviše pojeftinila

Najveći pad zabilježen je kod premium goriva.

Eurosuper 95 Premium je u tri mjeseca pojeftinio za 15 centi, dok je Eurodizel Premium s prosječnih 1,71 € pao na 1,49 € po litri – čak 13 posto manje.

To upućuje na pojačanu tržišnu utakmicu među vodećim distributerima poput Ine, Lukoila, Petrola, Shella i Tifona.

"Tržište je pokazalo da može samostalno održavati stabilnost cijena. Nakon ukidanja regulacije, konkurencija je zapravo povećana, a cijene su se prirodno uskladile", navode iz portala Nafta.hr, koji svakodnevno prati maloprodajne cijene goriva u Hrvatskoj.

Plavi dizel i lož ulje također su zabilježili smanjenje cijene od oko tri centa. Ova promjena posebno ide u prilog poljoprivrednicima i kućanstvima koja koriste ta goriva u sezoni grijanja i pripreme za zimu, prenosi Dnevnik.

Liberalizacija zasad u korist potrošača

Tri mjeseca nakon ukidanja državne regulacije, tržište goriva u Hrvatskoj pokazuje znakove zdrave konkurencije i stabilnosti. Cijene su u prosjeku niže nego prije liberalizacije, a razlike među benzinskim postajama uglavnom se kreću unutar 1–2 centa po litri.

Ako se ovakav trend nastavi, liberalizacija bi se mogla pokazati kao pozitivan potez za potrošače i gospodarstvo u cjelini.

Izvor podataka

Analizu je izradio portal Nafta.hr na temelju službenih objava maloprodajnih cijena goriva na dan 19. srpnja 2025. i 29. listopada 2025.