Vlada je formiranje cijene benzina prepustila tržištu, evo što se dogodilo u posljednja tri mjeseca

Ako se ovakav trend nastavi, liberalizacija bi se mogla pokazati kao pozitivan potez za potrošače

Tri mjeseca nakon što je Vlada Republike Hrvatske ukinula maksimalne maloprodajne cijene goriva, tržište se pokazalo stabilnim i konkurentnim – cijene su za većinu goriva niže nego sredinom srpnja, pokazuje analiza portala Nafta.hr.

Prema analizi, osnovna goriva – Eurosuper 95 i Eurodizel – bilježe pad od oko tri centa po litri u odnosu na razdoblje kad je država još određivala maksimalne cijene.

Unatoč zabrinutosti dijela javnosti da bi liberalizacija mogla dovesti do poskupljenja, tržište se pokazalo otpornim, a konkurencija je dovela do blagog pada cijena.

Nafta.hr

Premium goriva najviše pojeftinila

Najveći pad zabilježen je kod premium goriva.

Eurosuper 95 Premium je u tri mjeseca pojeftinio za 15 centi, dok je Eurodizel Premium s prosječnih 1,71 € pao na 1,49 € po litri – čak 13 posto manje.

To upućuje na pojačanu tržišnu utakmicu među vodećim distributerima poput Ine, Lukoila, Petrola, Shella i Tifona.

"Tržište je pokazalo da može samostalno održavati stabilnost cijena. Nakon ukidanja regulacije, konkurencija je zapravo povećana, a cijene su se prirodno uskladile", navode iz portala Nafta.hr, koji svakodnevno prati maloprodajne cijene goriva u Hrvatskoj.

Plavi dizel i lož ulje također su zabilježili smanjenje cijene od oko tri centa. Ova promjena posebno ide u prilog poljoprivrednicima i kućanstvima koja koriste ta goriva u sezoni grijanja i pripreme za zimu, prenosi Dnevnik.

Liberalizacija zasad u korist potrošača

Tri mjeseca nakon ukidanja državne regulacije, tržište goriva u Hrvatskoj pokazuje znakove zdrave konkurencije i stabilnosti. Cijene su u prosjeku niže nego prije liberalizacije, a razlike među benzinskim postajama uglavnom se kreću unutar 1–2 centa po litri.

Ako se ovakav trend nastavi, liberalizacija bi se mogla pokazati kao pozitivan potez za potrošače i gospodarstvo u cjelini.

Izvor podataka

Analizu je izradio portal Nafta.hr na temelju službenih objava maloprodajnih cijena goriva na dan 19. srpnja 2025. i 29. listopada 2025.

