"Vjerujem Livaji, zašto bi lagao? Situacija je stvarno zamršena, klub je na potezu"

Marko Livaja je nakon ulaska u Hajdukov ‘klub 100‘ po pitanju golova taj čin zasjenio izjavama nakon susreta protiv Lokomotive. Kapetan je bez zadrške govorio o odnosu s Garcijom, ozljedi, zavrzlami oko novog ugovora...

Rijetko Livaja izlazi u javnost, ali ovaj put je uzburkao duhove, ali i poslao poruku Hajduku. Javili su se nakon toga i neki bivši igrači poput Filipa Čuića, danas napadača Pogona koji je nakon Hajduka otišao u Goricu, iz koje je ostvario transfer u Poljsku. Objavio je sliku Livajina jubileja uz opis ‘džoker s klupe‘. Sportske novosti su mišljenje i reakciju potražile na adresi Dražena Mužinića (73), bivšeg igrača Hajduka.

Kako komentirate njegove izjave?

- Očito je da je kompletna situacija u klubu teška. Trenutačno je puno pitanja, a malo odgovora i to je najveći problem. Sigurno da je Livaji teško i jednostavno je odlučio sve ispričati. Ja mu vjerujem, zašto bi lagao? Ali i Hajduku je teško. Klub očito nema novca, a Livaja je najplaćeniji igrač. Hajduk je općenito davao ugovore koji su iznad hrvatske lige i sada je u problemu jer ne zna kako postupiti. Sigurno cijela situacija muči i samog Livaju.

Jasno je da on i Garcia teško mogu skupa…

- Pa da, i sam Livaja je svjestan kakva je situacija. Garcia jednostavno preferira drugačiji tip igrača. Treba mu pokretniji napadač koji se puno kreće i visoko napada obranu. Livaja je drugačiji tip napadača. On je igrač koji s loptom u nogama može napraviti razliku i dati Hajduku razinu više. I sad je tu Garciji teško odlučiti što i kako. Nije uopće to lagana situacija. Dapače, jako je kompleksna.

Na što ciljate?

- Jednostavno, teško je pronaći rješenje. S jedne strane imate legendu kluba, najboljeg i najplaćenijeg igrača, a s druge trenera koji ima svoju viziju nogometa od koje ne odustaje. Teško je to ovako komentirati. Činjenica je da Livaja nema karakteristike koje Garcia traži od svojih napadača, ali ta se situacija neće lako riješiti.

Je li Hajduk mogao učiniti više da je Livaja imao veću minutažu?

- Tko to zna, Livaja je godinama vukao Hajduk. On je igrač koji s loptom u nogama zna sve, ali očito ne odgovara Garciji. I sigurno mu je teško. Da nije, ne bi ovako ni govorio. To mjesecima stoji u njemu i žao mi ga je. S druge strane, i klubu je sada tu teško procijeniti, situacija je baš zamršena.

Iznio je stvari na čistac i po pitanju ugovora, pišu Sportske novosti.

- Očito je on o novom ugovoru pregovarao s Vučevićem, a sada su potjerali i njega. Pitanje je kakva je sada situacija. Livaja ima milijunska primanja koja je dobio ranije, tada su postavljene visoke granice. Klub sada nema novca i teško mu je donijeti odluku. Oni sada moraju vidjeti, moraju znati što i kako žele. I tu nije do Livaje, samo je do planova kluba. Ja ne znam tko sada o tome odlučuje, tko će odlučiti na ljeto. Kakva je uopće Livajina budućnost u Hajduku? O nogometnim kvalitetama je glupo pričati, njemu je mjesto na Poljudu, ali stvarno je teška situacija - istaknuo je Mužinić te zaključio:

- Teško je čovjeku, kako neće biti. Iznio je svoju stranu priče, sad je zaista sve na klubu, Hajduk je taj koji mora povući potez. Ne znam što će napraviti. Kažem, situacija je stvarno zamršena, ne znam kako će se to riješiti. Žao mi je jer je trenutačno puno pitanja na koja nitko nema odgovora. Sad se počeo rješavati stadion, a prije par mjeseci su rješavali nogometni kadar. Riješili su se Ivićeve škole nogometa, koga će sada dovesti? Posljedično svi pate, uvijek se lomi preko leđa igrača, oni trpe. Žao mi je što se to događa.