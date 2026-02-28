Vjerovalo se da će ga dobar odnos s Rakitićem dovesti u Hajduk, a sada traži izlaz iz Irana

Dramatična situacija u Iranu natjerala je nekoliko nogometaša da hitno napuste zemlju, a među njima su i dobro poznata imena europskog nogometa.

Bivši vratar Real Madrida Antonio Adán uspio je ove subote sletjeti u Madrid. Njegova momčad jučer je igrala prvenstvenu utakmicu i slavila, nakon čega im je trener dao dva slobodna dana. Adán je to iskoristio i jutros poletio iz Teherana prema Španjolskoj.

"Od početka prosvjeda i priča o mogućem napadu na Iran u kontaktu smo sa španjolskim veleposlanstvom. Sada čekamo vijesti iz kluba", rekao je Adán za Marcu.

No nisu svi imali istu sreću.

Munir El Haddadi i bivši igrač Valladolida Iván Sánchez nisu uspjeli otputovati zrakoplovom. Munirov let za Dubai otkazan je na pisti, kao i brojni drugi polasci iz Teherana, pa su njih dvojica krenula prema turskoj granici kako bi pokušali izaći iz zemlje kopnenim putem.

Munirovo ime dobro je poznato i hrvatskim navijačima. Ljetos su ga navijači Hajduka priželjkivali na Poljudu, a vjerovalo se da bi njegov dobar odnos s Ivanom Rakitićem, s kojim je igrao u Sevilli, mogao biti važan faktor u mogućem transferu. Ipak, do dolaska u Split nije došlo, Munir je na kraju odabrao Iran, vjerojatno zbog financijski povoljnijih uvjeta, prenosi Gol.hr.