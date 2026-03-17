Vjerovali ili ne: Hajduk nije izgubio nijednu utakmicu u kojoj su startali i Livaja i Rebić

Prvo je Ante Rebić asistirao Marku Livaji, a onda je Livaja asistirao Rebiću i Hajdukje u ranoj fazi utakmice protiv Lokomotive došao do dva zgoditka prednosti. Ispostavilo se da je to bilo dovoljno za pobjedu Splićana jer Lokosi su do kraja uspjeli postići tek jedan pogodak i sva tri boda su ostala na Poljudu.

Zanimljivo je da od 33 utakmice koliko ih je Hajduk u ovoj sezoni dosad odigrao u svim natjecanjima, ovo je bila tek sedma u kojoj su se i Livaja i Rebić našli na terenu od prve minute. Splet raznih okolnosti je doveo do toga, na početku sezone je Rebić tek hvatao formu nakon što nije bio prošao pripreme s momčadi, a onda se dogodila ona ozljeda Livaje zbog koje je, o čemu je prije nekoliko dana progovorio, pogreškom ljudi iz kluba pauzirao dva mjeseca umjesto predviđena dva tjedna.

Splet okolnosti, ali i Garcijini odabiri

U međuvremenu je tu bilo i kartona, kako onih žute tako i crvene boje, ali veliku ulogu u tome što su obojica startali u samo sedam utakmica imao je i trener Gonzalo Garcia. On je, logično, u razdoblju dok je Livaja prolazio kroz proces rehabilitacije, u vrh napada stavljao Michelea Šegu koji mu je to vraćao s golovima (zabio ih je 10 u HNL-u), ali posljednji je postigao još tamo 21. prosinca protiv Vukovara 1991 na Poljudu, piše Gol.hr.

Međutim, bilo je podosta utakmica u kojima je Livaja bio zdrav i spreman, na dispoziciji, ali je Garcijina odluka bila ta da ga ostavi na klupi.

"Između nas dvojice nema zbilja nikakvih problema. On ima neki svoj stil nogometa koji vidi, ja mislim drugačije. Nije neka svađa ili nešto, dobar je odnos. Jednostavno vidi drugačije nogomet nego ja i vidi neke drugačije tipove igrača nego što sam ja. No, klub je najvažniji, klub je iznad svih", rekao je Livaja nakon pobjede nad Lokomotivom.

Hajdukovih 5-2-0 kad startaju i Livaja i Rebić

U tih sedam utakmica u kojima su startali i Livaja i Rebić Hajduk ne zna za poraz. Pet je puta pobijedio i dvaput remizirao, uz gol-razliku 14:4.

Livajine brojke u tim susretima su: četiri pogotka i tri asistencije. Rebić je postigao tri pogotka i upisao dvije asistencije. Zajedno je to sedam golova i pet asistencija u sedam utakmica u kojima nisu nijedan ni drugi imali punu minutažu jer se događalo da u završnicama budu zamijenjeni.

Dosta su ovo indikativne brojke, očito je da se Livaja i Rebić sjajno slažu na terenu i da to, kad kreću od prve minute, funkcionira.