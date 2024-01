VJERNICI U ŠOKU Svećenik tijekom mise sjekirom razbio kip Gospe: "Pokreće ga sotona"

Društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje protestantskog svećenika kako sjekirom uništava kip Gospe. Svećenik Kevin T. Wynne držao je propovijed u svetištu u Mexico Cityju kada je najednom zgrabio sjekiru...

Razbio je kip koji simbolizira Gospu od Guadalupe. Čin svećenika izazvao je šok i zgražanje među vjernicima, pogotovo onima koji su ga gledali kako razbija. Snimka njegovog razbijanja kipa postala je viralna, s preko milijun pregleda na X-u.

🇲🇽✝️🇻🇦 Controversy in Mexico after a Pastor from the Monte Sion Baptist Church, in Tamaulipas, Mexico before the faithful of the Church decided to gather an image of the Virgin of Guadalupe, patron saint of Mexico for Roman Catholics and the image of "Santa Muerte", pic.twitter.com/8Cx2VQN8Vm

