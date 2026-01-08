Vjeko ukrao auto prijatelju jer mu ga ovaj nije htio posuditi

Bizaran slučaj dogodio se u mjestu Rovišće, između Bjelovara i Križevaca. Vjeko (22) je ujutro, bez znanja i odobrenja vlasnika, s prilaznog mosta njegove obiteljske kuće odvezao peugeot 308 cc s ostavljenim ključevima u kontakt bravi. Navečer ga je vratio, prenosi Danica.

Mladić se branio kako to nije istina. Kaže da je nazvao prijatelja M. i tražio da mu posudi automobil, ali je on to odbio. To jutro nazvao ga je M. i pitao je li mu uzeo auto, odgovorio mu je da nije.

Ističe kako je tog dana bio u Čazmi te su po njega, u jutarnjim satima, došli prijatelji, djevojka i mladić iz Čazme. Zaključuje kako se Iz Čazme vratio oko 22 sata te je automobil vidio u dvorištu vlasnikove kuće u Rovišću.

Tuđa pokretna stvar

Vlasnik automobila M. svjedočio je na sudu kako se tog poslijepodneva svojim drugim automobilom toyotom odlučio provesti po užem i širem području Bjelovara kako bi potražio svoj auto. Ranije je zvao Vjeku da ga pita je li mu uzeo peugeota, ali on je to opovrgnuo.

“Tada sam uočio Vjeku kako upravlja mojim automobilom iz suprotnog smjera, od Ždralova prema mjestu Prespa. Odmah sam ga nazvao, ali on mi je opet rekao da nije uzeo vozilo”, ispričao je vlasnik.

Nakon saslušanja svih svjedoka i izvođenja svih dokaza, sutkinja je zaključila kako je Vjeko doista “neovlašteno oduzeo tuđe motorno vozilo radi privremene uporabe, čime je počinio kazneno djelo protiv imovine – neovlaštenom uporabom tuđe pokretne stvari“.

Mladić je ovaj tjedan osuđen na 10 mjeseci zatvora, a kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro. Presuda je nepravomoćna.