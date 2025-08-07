Viva la Coldplay: Čaroban zalazak sunca na Kamenu uz klavir i najveće hitove benda Coldplay

U petak, 8. kolovoza u 20:30 sati u Duhovnom centru "Oaza sv. Marije Krucifikse" Službenica milosrđa na Kamenu (adresa Sv. Mihovila 43) održat će se poseban glazbeni događaj.

Giuseppe Terza donosi u naše mjesto klavirske obrade najpoznatijih pjesama grupe Coldplay, koje će izvesti u intimnoj atmosferi pod otvorenim nebom, uz zalazak sunca u vrtu Duhovnog centra.

Ovo je jedinstvena prilika za doživjeti glazbu na posve drugačiji način, u ugodnom ambijentu uz udobne dekice i jastučiće na travi, ambijentalnu rasvjetu i pomno birani vizualni ugođaj.

Broj mjesta je ograničen. Ulaznice po cijeni od 20 eura moguće je rezervirati putem e-maila office@motproduction-hr.com ili telefonom na broj 091 6010 666.