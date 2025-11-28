Vitasović: "Nama pod hitno treba revolucija"

Među istaknutim Istrijanima i Puležanima koji će u nedjelju doći na veliki antifašistički marš u Puli nalazi se i ime legendarnog pjevača Alena Vitasovića. Oprezan je u odgovaranju na pitanja koja se tiču ideologije. Imao je, kaže, često problema s određenim skupinama zbog toga.
