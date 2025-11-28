Vitasović: "Nama pod hitno treba revolucija"

Među istaknutim Istrijanima i Puležanima koji će u nedjelju doći na veliki antifašistički marš u Puli nalazi se i ime legendarnog pjevača Alena Vitasovića. Oprezan je u odgovaranju na pitanja koja se tiču ideologije. Imao je, kaže, često problema s određenim skupinama zbog toga. "Ne mogu opisati ča mi sve govore na društvenim mrežama, prijete i svašta, samo zbog toga ča podržavam antifašizam. Danas je to kao da si kriminalac, a ako rečeš 'za dom spremni' onda si faca. Ja to jednostavno ne moren trpiti. Vjerojatno ću poj na Marš. Imam svoju vjernu publiku po cijeloj Hrvatskoj, nedavno sam napunio Lisinski, ali i dalje negdje imam problema i prijeti mi se. Nedavno sam s Katarinom Peović radio na pjesmi 'Ljubav i revolucija'. Nama pod hitno treba revolucija i da malo dignemo glas. Ako mi samo stojimo i mučimo, oni drugi viču i izgleda da su jači. Ali nisu jači", poručuje Alen Vitasović za Istarski.hr. - Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Moja reakcija na članak je... Ljubav 4 Haha 2 Nice 0 What? 0 Laž 0 Sad 0 Mad 0 Facebook Twitter Whatsapp Telegram